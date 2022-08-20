انتهت الدوري المصري - الاتحاد (3) (0) البنك الأهلي.. فوز زعيم الثغر

السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

محمد عمر - الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد والبنك الأهلي في ختام الجولة من 31 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 78: إصابة قوية لعبد الله نصيب بعد التحام هوائي مع ناصر منسي

ق 71: أحمد عادل ميسي يسجل الثالث للاتحاد

ق 66: أحمد عادل ميسي يسجل الثاني للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جوووول أووول تسديدة من مورو ساليفو من على حدود منطقة الجزاء تسكن شباك البنك الأهلي

بداية اللقاء

الاتحاد البنك الأهلي في الدوري
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