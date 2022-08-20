انتهت الدوري المصري - الاتحاد (3) (0) البنك الأهلي.. فوز زعيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد والبنك الأهلي في ختام الجولة من 31 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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نهاية اللقاء

ق 78: إصابة قوية لعبد الله نصيب بعد التحام هوائي مع ناصر منسي

ق 71: أحمد عادل ميسي يسجل الثالث للاتحاد

ق 66: أحمد عادل ميسي يسجل الثاني للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جوووول أووول تسديدة من مورو ساليفو من على حدود منطقة الجزاء تسكن شباك البنك الأهلي

بداية اللقاء