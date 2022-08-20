انتهت الدوري المصري - الاتحاد (3) (0) البنك الأهلي.. فوز زعيم الثغر
السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد والبنك الأهلي في ختام الجولة من 31 من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
--
نهاية اللقاء
ق 78: إصابة قوية لعبد الله نصيب بعد التحام هوائي مع ناصر منسي
ق 71: أحمد عادل ميسي يسجل الثالث للاتحاد
ق 66: أحمد عادل ميسي يسجل الثاني للاتحاد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: جوووول أووول تسديدة من مورو ساليفو من على حدود منطقة الجزاء تسكن شباك البنك الأهلي
بداية اللقاء
نرشح لكم
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة الدرجة الثانية - اجتماع المنصورة يرفض فكرة دوري المجموعة الواحدة منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلي الجزائر نهى الصلح تقود سيدات وادي دجلة إلى دوري أبطال إفريقيا مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي