دراما متأخرة.. ريمونتادا في خمس دقائق لبريمن أمام دورتموند

بسيناريو درامي حقق فيردير بريمن الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد تحقيقه ريمونتادا تاريخية في الدقائق الأخيرة.

مباراة الجولة الثالثة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وسجل جوليان براندت ورافاييل جوريرو هدفي دورتموند، بينما سجل أهداف بريمن كل من لي بوتشانان ونيكلاس شميدت وأوليفير بوركي.

وارتف رصيد بريمن للنقطة الخامسة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن بريمن صاحب المركز السادس.

التشكيل

بدأ دورتموند المباراة برباعي في خط الهجوم مكون من بينوي جيتينس، وماركو رويس، وجوليات براندت، وأنتوني موديست.

تقدم براندت لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف جوريرو الهدف الثاني بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء خادعت حارس المرمى.

وقلص بوتشانان الفارق لبريمن في الدقيقة الـ 89 بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي.

وفي الدقيقة الـ 93 تعادل شميدت برأسية مستغلا عرضية من أموس بيبير؟

وأكمل بوركي الريمونتادا بعد دقيقتين فقط بعد أن تلقى تمريرة من ميتشيل فيسير لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة أمام هيرتا برلين على ملعب الأخير، بينما يستضيف بريمن فريق إينتراخت فرانكفورت على ملعبه.

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