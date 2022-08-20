بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع شالكه والحارس يتصدى لركلة الجزاء مرتين

تعادل فولفسبورج مع ضيفه شالكه بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولكس فاجن أرينا ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

وشهد تشكيل فولفسبورج تواجد الجناح عمر مرموش في التشكيل الأساسي.

واستمر مرموش في المباراة حتى الدقيقة 59، حين ترك موقعه لصالح ماكسيميليان فيليب.

أبرز لقطات المباراة حدثت في نهاية الشوط الأول، حين تحصل شالكه على ركلة جزاء بأمر تقنية الفيديو.

سدد سيمون تروده ركلة الجزاء لأول مرة، ولكن تصدى لها الحارس كون كاستيلز.

ولكن تقنية الفيديو أعادت اللعبة من جديد لتقدم الحارس، فسددها تروده مجددا، لينقذها كاستيلز للمرة الثانية.

وبعد خروج مرموش سجل جوشوا جيلافوجي هدفا لفولفسبورج في الدقيقة 67، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في بناء المحاولة.

ولمس مرموش الكرة 35 مرة، وأكمل 12 تمريرة صحيحة من أصل 14، بنسبة دقة 86%.

ولعب مرموش عرضية واحدة لم تصل، فيما سدد مرتين ليتم إبعاد الكرة بواسطة الدفاع، وأكمل مراوغة ناجحة من 3 محاولات.

بذلك يرفع شالكه وفولفسبورج رصيدهما إلى نقطتين بالتعادل الثاني لكل منهما وخسارة وحيدة، ليحتلا المركزين الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب.

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