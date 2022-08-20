بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع شالكه والحارس يتصدى لركلة الجزاء مرتين

السبت، 20 أغسطس 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش و سابيتزر - فولفسبورج X بايرن ميونيخ

تعادل فولفسبورج مع ضيفه شالكه بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولكس فاجن أرينا ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

وشهد تشكيل فولفسبورج تواجد الجناح عمر مرموش في التشكيل الأساسي.

واستمر مرموش في المباراة حتى الدقيقة 59، حين ترك موقعه لصالح ماكسيميليان فيليب.

أخبار متعلقة
محمد صلاح: كنت غاضبا رغم الهاتريك أمام مانشستر يونايتد.. وهكذا رد كلوب من وحي الخيال.. المغرب يكشف حقيقة تقاضي خليلوزيتش مبلغا ضخما للرحيل طبيب الأهلي: أفشة خضع للجراحة وهذه هي الفترة التي يحتاجها للتعافي الرابعة.. النصر السعودي يخطف صفقة الهلال المنتظرة

أبرز لقطات المباراة حدثت في نهاية الشوط الأول، حين تحصل شالكه على ركلة جزاء بأمر تقنية الفيديو.

سدد سيمون تروده ركلة الجزاء لأول مرة، ولكن تصدى لها الحارس كون كاستيلز.

ولكن تقنية الفيديو أعادت اللعبة من جديد لتقدم الحارس، فسددها تروده مجددا، لينقذها كاستيلز للمرة الثانية.

وبعد خروج مرموش سجل جوشوا جيلافوجي هدفا لفولفسبورج في الدقيقة 67، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في بناء المحاولة.

ولمس مرموش الكرة 35 مرة، وأكمل 12 تمريرة صحيحة من أصل 14، بنسبة دقة 86%.

ولعب مرموش عرضية واحدة لم تصل، فيما سدد مرتين ليتم إبعاد الكرة بواسطة الدفاع، وأكمل مراوغة ناجحة من 3 محاولات.

بذلك يرفع شالكه وفولفسبورج رصيدهما إلى نقطتين بالتعادل الثاني لكل منهما وخسارة وحيدة، ليحتلا المركزين الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب.

اقرأ أيضا:

غضب صلاح أمام يونايتد ورد كلوب

طبيب الأهلي يكشف فترة تعافي أفشة

المغرب يكشف حقيقة مبلغ رحيل خليلوزيتش

كرة يد - الزمالك يشارك في البطولة العربية

الرابعة.. النصر يخطف صفقة الهلال

عمر مرموش الدوري الألماني فولفسبورج شالكه
نرشح لكم
مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. خروج مرموش مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي صلاح: لا يمكننا تغيير الماضي.. ومواجهة مانشستر يونايتد مميزة دائما الدوري الأوروبي - في مشاركة كوكا الأولى.. أولمبياكوس يتعادل مع أبولون تمهيدا لقيد طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن رفع منع القيد مغربي: لم يحدثني أحد للعودة للأهلي.. وموسيماني يشيد باللاعب أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن
أخر الأخبار
قائمة الأهلي – غياب هاني وصلاح محسن أمام الإسماعيلي.. وانضمام "ميسي" 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) البنك الأهلي.. بداية اللقاء 30 دقيقة | الكرة المصرية
دراما متأخرة.. ريمونتادا في خمس دقائق لبريمن أمام دورتموند 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) - (2) أرسنال.. جوووووووووول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - اجتماع لـ رابطة الأندية لمناقشة جدول الدوري وموعد ومكان تسليم الدرع للبطل 44 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ فولهام وآخر لأستون فيلا.. وإيفرتون يحقق نقطته الأولى 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب العنصرية ضد سون - تشيلسي يوقف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع شالكه والحارس يتصدى لركلة الجزاء مرتين ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة