التشكيل – عودة مابولولو لهجوم الاتحاد.. وناصر منسي يقود البنك الأهلي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

عاد الأنجولي أجوستينو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد عقب تعافيه من الإصابة أمام البنك الأهلي في ختام الجولة 31 من الدوري المصري.

فيما يقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي ويجاوره كل من كريم بامبو وموسى دياوارا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري:

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حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو – مروان عطية

أمامهما: إبراهيم حسن – خالد الغندور – أحمد عادل ميسي

الهجوم: أجوستينو مابولولو

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم – أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح

الوسط: محمود سيد – محمد فتحي – إسحاقو يعقوبو

الهجوم: كريم بامبو – ناصر منسي – موسى دياوارا

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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