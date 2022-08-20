من وحي الخيال.. المغرب يكشف حقيقة تقاضي خليلوزيتش مبلغا ضخما للرحيل

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حصول البوسني وحيد خليلوزيتش المدرب السابق لأسود الاطلس على مبلغا ضخما.

وأشارت تقارير مغربية إلى حصول خليلوزيتش على مبلغ 3 ملايين يورو لفسخ تعاقده مع الاتحاد المغربي بالتراضي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بخصوص المبلغ المالي الذي حصل عليه مدرب المنتخب الوطني السابق وحيد خليلوزيتش، بعدما تم الانفصال مع".

"ويؤكد الاتحاد المغربي أن الرقم المالي الذي يتم تداوله هو من وحي الخيال وبعيد كل البعد عن الحقيقة، وتشير أيضا إلى أن الانفصال عن وحيد خليلوزيتش كان بالتراضي كما تم الإشارة إليه سابقا".

"وتماشيا مع قانون العمل المغربي، نوضح أن خليلوزيتش توصل براتب ثلاثة أشهر بناء على العقد الذي كان يربطه معها، والذي لا يتجاوز 80 مليون سنتيم مغربي شهريا (75 ألف يورو) كما تم الإعلان عنه سابقا في الندوة التقديمية".

"ويستغرب الاتحاد المغربي لكرة القدم، الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة التي لا تمت للحقيقة بأي صلة في هذا الوقت بالذات، والمنتخب الوطني مُقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر، لهذا يهيب الاتحاد المغربي لكرة القدم، بجميع وسائل الإعلام بالتحري في صحة الخبر من المصدر الرسمي وألا تنساق وراء إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن فسخ التعاقد مع خليلوزيتش قبل نحو 3 أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

خليلوزيتش قاد المنتخب المغربي منذ أغسطس 2019 في 30 مباراة فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر 3 مباريات.

ونجح صاحب الـ70 عاما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ولكنه ودع كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين للمرة السادسة في تاريخه.

البديل

وأشارت عدة تقارير مغربية أبرزها "البطولة" و"المنتخب" و "LE 360 SPORT" أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع اتفق بشكل نهائي مع وليد الركراكي مدرب الوداد السابق لتولي المهمة لمدة 3 سنوات خلفا للمدرب البوسني.

وكان الركراكي قد أعلن رحيله عن تدريب الوداد منذ أيام بعدما تُوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

ورحل الركراكي عن تدريب الوداد عقب خسارة مباراة نهائي كأس العرش على نهضة بركان بركلات الترجيح.

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