طبيب الأهلي: أفشة خضع للجراحة وهذه هي الفترة التي يحتاجها للتعافي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة

قال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي إن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق قد أجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أبو عبلة "تمت جراحة أفشة لعلاج إصابته بفتق في جدار البطن بنجاح".

وأوضح "سيتعافى أفشة من العملية خلال ثلاثة أسابيع".

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وتواجد أبو عبلة مع أفشة خلال إجراء العملية للاطمئنان على حالته.

وجاء ذلك قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة مساء الأحد 21 أغسطس على ملعب برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب مباراة أكثر أيضا.

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