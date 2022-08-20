الرابعة.. النصر السعودي يخطف صفقة الهلال المنتظرة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 16:33

كتب : محمود حمدي

النصر السعودي

أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن غريب لاعب أهلي جدة.

وانضم غريب لصفوف النصر بعدما رفض اللعب مع أهلي جدة بدوري الدرجة الثانية.

وأعلن النصر تعاقد رسميا مع الدولي السعودي عبد الرحمن غريب لمدة 4 مواسم.

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وجاء تعاقد النصر مع عبد الرحمن غريب رغم اقتران اللاعب بالانضمام لصفوف الهلال وفقا لتقارير صحفية سعودية.

وبات اللاعب الدولي الشاب الصفقة الرابعة لنادي النصر هذا الصيف بعد التعاقد مع الثلاثي دافيد أوسبينا ولويز جوستافو وجيسلان كونان.

وقال مسلي آل معمر رئيس النصر عقب التوقيع مع اللاعب: " وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولا، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة".

وأضاف "النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملا لبقاء غريب في ناديه ما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق".

وأصر عبد الرحمن غريب على الرحيل عن أهلي جدة خوفا من الاستبعاد من قائمة هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وخاض صاحب الـ24 عاما 117 مباراة مع أهلي جدة وسجل 17 هدفا وصنع 14 آخرين.

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