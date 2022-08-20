كرة يد - الاتحاد التونسي يعلن مشاركة الزمالك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد مشاركة فريق الزمالك ضمن منافسات البطولة العربية.

ويشارك بطل النسخة المقبلة من البطولة العربية في "السوبر جلوب" كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وكتب الاتحاد التونسي لكرة اليد في تويتر: " نادي الزمالك المصري يؤكد مشاركته في البطولة العربية لكرة اليد من 17 الى 27 سبتمبر وأيضا في البطولة الافريقية للأندية الأبطال من 29 الى 10 اكتوبر 2022 التي ستشهد أيضا مشاركة النادي الأهلي. مرحبا بالأشقاء المصريين في تونس".

وتقام البطولة العربية لأندية اليد خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022 ويشارك بطلها في كأس العالم للأندية أكتوبر المقبل بالسعودية بعد موافقة الاتحاد الدولي.

رسمي نادي الزمالك المصري يؤكد مشاركته في البطولة العربية لكرة اليد من 17 الى 27 سبتمبر وأيضا في البطولة الافريقية للأندية الأبطال من 29 الى 10 اكتوبر 2022 التي ستشهد أيضا مشاركة النادي الأهلي. مرحبا بالاشقاء المصريين في تونس pic.twitter.com/cg9af4giyd — FTHB (@FTHB_TN) August 20, 2022

وسبق لنادي الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية في خمس مرات سابقة أخرها النسخة الماضية وحقق وقتها خامس المونديال.

وكانت الميدالية البرونزية أفضل نتائج فريق الزمالك وكان ذلك في نسخة 2010 في المشاركة الأولى تاريخيا للقلعة البيضاء.

وفقد الزمالك فرصة المشاركة في النسخة المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، قبل أن يعلن الاتحاد العربي عن مشاركة بطل البطولة العربية في النسخة المقبلة من المونديال.

وكان الأهلي المصري قد صعد ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وتأتي الفرق المتأهلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل لقب النسخة الأخيرة)

- الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)

- برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)

- تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)

- مضر (ممثل السعودية)

- الخليج (ممثل السعودية)

- الكويت الكويتي (بطل آسيا)

- كلوب مينيستروس المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة سيدني الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- بطل كأس العرب (يتحدد 4 سبتمبر).

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