كسر رقم أجويرو.. هاري كين يقود توتنام لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز على ولفرهامبتون

كسر هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدوري الإنجليزي.

وقاد هاري كين توتنام للفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

هاري كين بات أكثر لاعب يسجل بقميص فريق واحد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف رقم 185 في مسيرته.

وكسر الهداف الإنجليزي الرقم المسجل باسم سيرجيو أجويرو الذي سجل 184 هدفا في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي.

وارتقى توتنام إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 7 نقاط متفوقا على مانشستر سيتي وأرسنال بفارق نقطة لكن الأخير الثنائي لديه مباراة أقل.

ولفرهامبتون واصل الغياب عن تحقيق الفوز بمباريات الدوري الإنجليزي، إذ حقق آخر انتصاراته في شهر أبريل الماضي وكان على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

أحداث المباراة

سيطر توتنام على مجريات الدقائق الأولى من المباراة ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى خوسيه سا حارس ولفرهامبتون.

في المقابل اعتمد ولفرهامبتون على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائي ماتياس نونيز وجونزالو جيديش.

وسدد جيديش تسديدة أرضية مرت بجوار مرمى توتنام قبل أن يحاول روبن نيفيز بشكل أخطر على مرمى أصحاب الأرض.

وكاد ماتياس نونيز أن يفتتح التسجيل لولفرهامبتون من ضربة رأسية لكنها مرت بجوار مرمى هوجو لوريس.

وانتهى الشوط الأول مع محاولة هاري كين الرأسية التي أبعدها خوسيه سا حارس الضيوف ببراعة.

وجه جديد

توتنام دخل الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف وحرمت العارضة هاري كين من تسجيل الهدف الأول بعدما منعت ضربته الرأسية.

وعاد القائم ليحرم توتنام من هدف جديد بعد تسديدة قوية من سون هيونج مين وسط محاولات قوية من فريق المدرب أنطونيو كونتي.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول لتوتنام بعد تمهيد الكرة من إيفان بيريسيتش بضربة راسية في الدقيقة 64.

ولفرهامبتون تحول على الهجوم بشكل مكثف بحثا عن تسجيل التعادل وكاد روبن نيفيز أن يحقق ما أراد فريقه بعدما سدد ركلة حرة مرت بجوار مرمى توتنام بقليل.

وحافظ توتنام على النقاط الثلاث حتى نهاية المباراة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط من 3 جولات.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطة وحيدة في المركز الـ 16 بترتيب الدوري الإنجليزي.

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