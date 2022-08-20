كسر رقم أجويرو.. هاري كين يقود توتنام لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز على ولفرهامبتون

السبت، 20 أغسطس 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

هاري كين

كسر هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدوري الإنجليزي.

وقاد هاري كين توتنام للفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

هاري كين بات أكثر لاعب يسجل بقميص فريق واحد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف رقم 185 في مسيرته.

أخبار متعلقة
مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه رغم رفض أياكس.. أنتوني لا يستبعد الانتقال لـ مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة عبر إنستجرام.. كاسيميرو يودع ريال مدريد بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا

وكسر الهداف الإنجليزي الرقم المسجل باسم سيرجيو أجويرو الذي سجل 184 هدفا في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي.

وارتقى توتنام إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 7 نقاط متفوقا على مانشستر سيتي وأرسنال بفارق نقطة لكن الأخير الثنائي لديه مباراة أقل.

ولفرهامبتون واصل الغياب عن تحقيق الفوز بمباريات الدوري الإنجليزي، إذ حقق آخر انتصاراته في شهر أبريل الماضي وكان على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

Image

أحداث المباراة

سيطر توتنام على مجريات الدقائق الأولى من المباراة ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى خوسيه سا حارس ولفرهامبتون.

في المقابل اعتمد ولفرهامبتون على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائي ماتياس نونيز وجونزالو جيديش.

وسدد جيديش تسديدة أرضية مرت بجوار مرمى توتنام قبل أن يحاول روبن نيفيز بشكل أخطر على مرمى أصحاب الأرض.

وكاد ماتياس نونيز أن يفتتح التسجيل لولفرهامبتون من ضربة رأسية لكنها مرت بجوار مرمى هوجو لوريس.

وانتهى الشوط الأول مع محاولة هاري كين الرأسية التي أبعدها خوسيه سا حارس الضيوف ببراعة.

وجه جديد

توتنام دخل الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف وحرمت العارضة هاري كين من تسجيل الهدف الأول بعدما منعت ضربته الرأسية.

وعاد القائم ليحرم توتنام من هدف جديد بعد تسديدة قوية من سون هيونج مين وسط محاولات قوية من فريق المدرب أنطونيو كونتي.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول لتوتنام بعد تمهيد الكرة من إيفان بيريسيتش بضربة راسية في الدقيقة 64.

ولفرهامبتون تحول على الهجوم بشكل مكثف بحثا عن تسجيل التعادل وكاد روبن نيفيز أن يحقق ما أراد فريقه بعدما سدد ركلة حرة مرت بجوار مرمى توتنام بقليل.

وحافظ توتنام على النقاط الثلاث حتى نهاية المباراة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط من 3 جولات.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطة وحيدة في المركز الـ 16 بترتيب الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

الزمالك يطالب بزيادة الجماهير أمام الاتحاد

موريتانيا تنسحب بسبب التلاعب في الأعمار

ماذا قال تشافي عن تسجيل كوندي ورحيل أوباميانج

وجهة مفاجئة لمدافع برشلونة

ليستر سيتي يعلن تجديد عقد نجمه

توتنام ولفرهامبتون الدوري الإنحليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. بداية المباراة بمشاركة مرموش مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه رغم رفض أياكس.. أنتوني لا يستبعد الانتقال لـ مانشستر يونايتد مؤتمر تشافي - عن تسجيل كوندي وبديل بوسكيتس ورحيل أوباميانج ماركا: لن يواجه سوسيداد.. تسجيل كوندي يتأجل بسبب أوباميانج مواعيد مباريات السبت 20-8-2022 - كبار لندن وريال مدريد.. ومباراة واحدة في الدوري المصري ذا أثليتك: محاولة جديدة من تشيلسي لضم أوباميانج فشل انتقال ألكاسير لـ الشارقة.. وفسخ التعاقد مع فياريال
أخر الأخبار
كرة يد - الاتحاد التونسي يعلن مشاركة الزمالك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية 5 دقيقة | كرة يد
كسر رقم أجويرو.. هاري كين يقود توتنام لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز على ولفرهامبتون 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. بداية المباراة بمشاركة مرموش 30 دقيقة | المحترفون
مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه 58 دقيقة | المحترفون
رغم رفض أياكس.. أنتوني لا يستبعد الانتقال لـ مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
برسالة مؤثرة عبر إنستجرام.. كاسيميرو يودع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الزمالك يعتزم مخاطبة رابطة الأندية لزيادة عدد الجماهير أمام الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي