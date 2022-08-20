مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. بداية المباراة بمشاركة مرموش

السبت، 20 أغسطس 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش مع فولفسبورج في مباراة ودية أمام تيرول النمساوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولفسبورج ضد شالكه ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

وتشهد المباراة مشاركة الجناح عمر مرموش بصفة أساسية.

ويستمر مرموش في حجز المقعد الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا.

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وخسر فولفسبورج مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.

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ق 7 ماريوس بوتلر يسدد لصالح شالكه ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

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