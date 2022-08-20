برسالة مؤثرة عبر إنستجرام.. كاسيميرو يودع ريال مدريد

نشر كاسيميرو لاعب الوسط رسالة وداعية لنادي ريال مدريد وجماهيره، وذلك بعد الإعلان عن انتقاله من الميرينجي إلى مانشستر يونايتد.

وكتب كاسيميرو عبر إنستجرام: "لقد عشت أروع قصة فكرت فيها على الإطلاق".

وأضاف "أتمنى أن أعود في يوم ما إلى ما سيكون دائما بيتي".

وتابع لاعب الوسط البرازيلي "لن أكون قادرا على رد الجميل لريال مدريد خلال ألف حياة مقابل كل ما قدمتموه لي. إلى الأبد، هلا مدريد".

وأعلن ريال مدريد أمس -الجمعة- رسميا عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال كاسيميرو إلى صفوف الأخير.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:

ريال مدريد ومانشستر يونايتد توصلا لاتفاق بشان انتقال اللاعب كارلوس هنريكي كاسيميرو.

يود ريال مدريد التعبير عن امتنانه وحبه لكاسيميرو، اللاعب الذي كان جزءا من أسطورة هذا النادي.

منذ أن وصل في يناير 2013 ليلعب في صفوف "كاستيا" بعمر 20 عاما، كان كاسيميرو أحد أهم اللاعبين الصاعدين في واحدة من أهم وأنجح فترات تاريخنا.

خلال دفاعه عن قميص وشعار ريال مدريد، فاز بـ 18 بطولة: دوري أبطال أوروبا (5 مرات) - كأس العالم للأندية (3 مرات) - السوبر الأوروبي (3 مرات) - الدوري الإسباني (3 مرات) - كأس الملك (مرة واحدة) - السوبر الإسباني (3 مرات).

على المستوى الفردي، اختير كأفضل لاعب في السوبر الأوروبي الذي فاز به قبل بضعة أيام في هيلسنكي، كما تم ترشيحه للكرة الذهبية لعام 2022.

بالإضافة لهذا السجل الرائع، كاسيميرو دائما سيمثل قيم نادينا، فهو لاعب يحتذى به ومنح كل شيء لريال مدريد، الذي سيكون دائما بيته، ونتمنى له ولكل عائلته أفضل الحظ في المرحلة الجديدة من حياته.

يوم الإثنين القادم -22 أغسطس- سيتم توديعه في مدينة ريال مدريد الرياضية بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، وسيظهر كاسيميرو أمام الإعلام في مؤتمر صحفي.

هذه الجزئية الأخيرة في البيان أنهت الجدل الدائر بشأن إمكانية لحاق كاسيميرو بمباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضد ليفربول، التي ستقام في نفس يوم وداعه بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي الإطار ذاته أعلن مانشستر يونايتد الصفقة من جانبه ببيان جاء كالتالي:

مانشستر يونايتد سعيد بإعلان التوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشان انتقال كاسيميرو.

الانتقال يتوقف على الاتفاق على الشروط الشخصية ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة والكشف الطبي.

لعب كاسيميرو أكثر من 500 مباراة احترافية، تتضمن 63 مباراة دولية مع منتخب البرازيل. نتطلع للترحيب به في أولد ترافورد.

وسيوقع النجم البرازيلي عقدا لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

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