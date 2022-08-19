انتهت الدوري المصري - بيراميدز (5) (1) سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدوري بيراميدز وسموحة في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة.

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نهاية اللقاء

ق 92: جووول الخامس.. تمريرات سريعة من لاعبي بيراميدز وعرضية من محمد صادق يودعها فخري لاكاي في الشباك.

ق 83: القائم الأيمن يمنع الخامس لبيراميدز

ق 81: جووول فخري لاكاي يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء

ق 81: طرد أحمد حكم بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

ق 80: ضربة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة إسلام عيسى

ق 73: جوووول الثااالث.. تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد تسكن شباك سموحة

ق 52: تسديدة أرضية من بعد الله السعيد تسكن شباك الهاني سليمان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: بينية من لاعب سموحة وتسديدة من مروان حمدي تمر من بين أقدام أحمد الشناوي وتسكن الشباك.

ق 3: جووول أوووول.. تسديدة أرضية من وليد الكرتي تسكن الشباك.

بداية اللقاء