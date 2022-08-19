انتهت في الدوري - المقاولون العرب (3) - (0) مصر للمقاصة.. فوز ثمين للذئاب

يستضيف مصر للمقاصة منافسه المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، في لقاء هام لذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بينما هبط مصر للمقاصة للدرجة الثانية بعدما احتل المركز الثامن عشر الأخير برصيد 15 نقطة.

لمتابعة مباراة مصر للمقاصة والمقاولون العرب اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90 فرصة خطيرة للمقاولون العرب يهدرها باسم علي ويضيع فرصة تسجيل الهدف الرابع

ق 66 أمير عابد يسجل الهدف الثالث للمقاولون من ةتسديدة مباشرة على الطائر

ق55 تسديدة قوية من محمود عبد العزيز ترتطم بالعارضة ويُحرم المقاولون من هدف ثالث.

ق51 أحمد طارق سليمان يتصدى لكرة خطيرة من جون أوكلي

ق46 ضغط هجومي من المقاولون العرب بحثا عن تسجيل الهدف الثالث

انطلاق الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق39 أمير عابد يسجل الهدف الثاني للمقاون العرب بعد تمريرة بينية من محمود عبد العزيز

ق30 حون أوكلي يسجل هدف التقدم بعد متابعة رائعة لعرضية لعماد فتحي من ضربة ركنية

ق26 جون أوكلي يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب لكن حكم يلغيه بعد الودة لتقنية "var".

ق 25 تسديدة قوية من محمود عبد العزيز ينقذها مدافع المقاصة من على خط المرمى

ق7 تدخل مشترك بين لاعب وسط المقاصة ولويس إدوارد يتعرض للإصابة

ق3 فرصة خطيرة للمقاولون العرب لكن الكرة طالت على لويس إدوارد

انطلاق المباراة