انتهت في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

احتفال حسام عبد المجيد بهدفه في شباك فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء على ملعب الأسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 85 رزقي حمرون بدلا من أحمد مودي

ق 82 تبديل الزمالك الثاني بنزول سيف فاروق جعفر بدلا من يوسف أسامة نبيه

ق 79 زيزو يسدد وصبحي يتصدى على مرتين

ق 78 محاولة خطيرة من شيكابالا بلمسة جمالية ولكن التسديدة تمر بجوار القائم

ق74 خروج عزمي غومة وأحمد شريف وكينجسلي سوكاري ونزول جابر كامل وعلي بهيج ومروان مجدي

ق 65 أحمد شريف يمرر ومحمود حمادة يهدر فرصة ذهبية للتعادل بتسديدة سيئة مرت بجوار القائم

ق 61 شيكابالا بدلا من سيف الدين الجزيري

ق 51 إمام عاشور يسدد ولكن صبحي يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 عرضية على رأس أحمد شريف ولكن الرأسية تمر بجوار القائم

ق 32 غومة يسدد مرة أخرى ولكن بجوار القائم

ق 26 عزمي غومة يسدد ولكن في دفاعات الزمالك

ق 23 لمسة يد على محمود حمادة داخل منطقة فاركو.. والحكم يأمر باستمرار اللعب بعد التأكد من حكام الفيديو

ق 22 إنذار لعبد الله بكري عقب تدخل على إمام عاشور

ق 20 تسديدة من محمد أشرف روقا يصتدى لها محمد صبحي

ق 15 عواد يخرج ليقطع البينية ويرسل الكرة بعيدا إلى سيف الجزيري الذي يهيئها لنيمار، ليسدد الأخير في أقدام الدفاع

ق 12 أحمد شريف يتلقى العرضية من جيفرسون إنكادا ويسدد بالرأس ولكن فوق العارضة.. التعادل يضيع

ق 8 جووول حسام عبد المجيد يسجل الأول للزمالك.. رأسية من ركنية أرسلها كالعادة أحمد سيد زيزو

ق 5 تسديدة من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء تصل بسهولة إلى عواد

بداية المباراة

فاركو الزمالك الدوري المصري
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