انتهت في الدوري - فيوتشر (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. نقطة لكل فريق

يستضيف فيوتشر منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز 11 برصيد 35 نقطة من 30 مباراة.

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نهاية المباراة

ق90 عرضية خطيرة من أحمد رفعت لأشرف مجدي ينقذها عامر عامر ببراعة.

ق 79 شادي حسين يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة بعد تسديدة على الطائر

ق60 لاعبو سيراميكا يطلبون الحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدتفع فيوتشر لكن حكم المباراة يقرر استكمال اللعب

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 تسديدة قوية من كوامي بونسو ينقذها محمود جنش بصعوبة بالغة

ق21 عمر كمال يتوغل ويسدد بقوة مسجلا الهدف الأول لنادي فيوتشر

ق19 إنقاذ تاريخي لمدافع فيوتشر الكاميروني جوناثان بعد تسديدة شادي حسين في المرمى الخالي من جنش.

ق15 أهدر أيمن الصفاقسي فرصة هدف بعدما طالت تمريرة أحمد رفعت

ق11 تسديدة جديدة من محمد توني تمر بجوار مرمى محمود جنش.

ق10 تسديدة قوية من مصطفى سعد "ميسي" تمر بجوار مرمى فيوتشر.

ق8 استئناف المباراة بعد تعافي تدخل الجهاز الطبي وتعافي جنش

ق5 تعرض محمد عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر للإصابة

بداية اللقاء