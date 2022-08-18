انتهت في الدوري - فيوتشر (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. نقطة لكل فريق

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

فيوتشر - الصور من حساب فيوتشر

يستضيف فيوتشر منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز 11 برصيد 35 نقطة من 30 مباراة.

أخبار متعلقة
وائل رياض يتابع مباراة المصري والإسماعيلي من استاد برج العرب قائمة بيراميدز – عودة السعيد وعمر جابر وغياب رمضان وأسامة جلال أمام سموحة في الجول يكشف سبب تواجد حسام حسن في المدرجات أمام الإسماعيلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

--

نهاية المباراة

ق90 عرضية خطيرة من أحمد رفعت لأشرف مجدي ينقذها عامر عامر ببراعة.

ق 79 شادي حسين يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة بعد تسديدة على الطائر

ق60 لاعبو سيراميكا يطلبون الحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدتفع فيوتشر لكن حكم المباراة يقرر استكمال اللعب

انطلاق الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق30 تسديدة قوية من كوامي بونسو ينقذها محمود جنش بصعوبة بالغة

ق21 عمر كمال يتوغل ويسدد بقوة مسجلا الهدف الأول لنادي فيوتشر

ق19 إنقاذ تاريخي لمدافع فيوتشر الكاميروني جوناثان بعد تسديدة شادي حسين في المرمى الخالي من جنش.

ق15 أهدر أيمن الصفاقسي فرصة هدف بعدما طالت تمريرة أحمد رفعت

ق11 تسديدة جديدة من محمد توني تمر بجوار مرمى محمود جنش.

ق10 تسديدة قوية من مصطفى سعد "ميسي" تمر بجوار مرمى فيوتشر.

ق8 استئناف المباراة بعد تعافي تدخل الجهاز الطبي وتعافي جنش

ق5 تعرض محمد عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر للإصابة

بداية اللقاء

فيوتشر سيراميكا كليوبترا الدوري المصري
نرشح لكم
إلياس الجلاصي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره كوميك بوك - الجانب الآخر.. حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين حمزة الجمل بعد الخسارة من المصري: الضربة التي لا تقتلني تزدني قوة نقطة لكل فريق.. فيوتشر ينفرد بالمركز الرابع وسيراميكا لا يعرف الفوز للمباراة السادسة صاحب الأرض لم يفز تحت قيادته.. معروف يدير مباراة فاركو والزمالك تحكيميا خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة أمنية رئيس إيسترن تتحقق.. تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة الفوز الأكبر للأخضر منذ 69 عاما.. المصري يقسو على الإسماعيلي برباعية في دربي القنال
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز فياريال ووست هام وفيورنتينا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلياس الجلاصي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره 17 دقيقة | الكرة المصرية
كوميك بوك - الجانب الآخر.. حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين 21 دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز 59 دقيقة | NBA
حمزة الجمل بعد الخسارة من المصري: الضربة التي لا تقتلني تزدني قوة ساعة | الكرة المصرية
ماركا تكشف موعد الكشف الطبي لـ كاسيميرو قبل الانتقال لـ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإسباني
نقطة لكل فريق.. فيوتشر ينفرد بالمركز الرابع وسيراميكا لا يعرف الفوز للمباراة السادسة ساعة | الكرة المصرية
صاحب الأرض لم يفز تحت قيادته.. معروف يدير مباراة فاركو والزمالك تحكيميا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة