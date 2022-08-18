الرئيسة الوحيدة في تاريخ فالنسيا تعود في ولاية ثانية

أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن تعيين لاي هون تشان كرئيس جديد مع تغييرات جذرية في مجلس الإدارة.

وتعد السنغافورية لاي هون تشان المرأة الوحيدة في تاريخ فالنسيا التي تولت رئاسة النادي.

وتعود تشان في ولاية ثانية بعد أن ترأست فالنسيا بين ديسمبر 2014 ويوليو 2017.

ويأتي تعيين تشان بعد شهرين ونصف من إقالة أنيل مورثي من منصبه لأسباب أخلاقية.

وانتشرت بعض التسريبات لمورثي، ظهر فيها ينتقد بيتر ليم مالك النادي وخوسيه بوردالاس مدرب الفريق السابقة إضافة إلى بعض الفضائح الأخرى.

وشدد النادي على أن القرارات قد جاءت بسبب تأثير تلك التسريبات على علاقة النادي بالجماهير والسلطات الحكومية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن التسريبات بين مورثي والطرف الآخر هي فقط آراء خاصة بهم ولا تمثل فالنسيا.

كما أعلن فالنسيا في بيانه تعيين شيان باي كمدير تنفيذي مؤقت للنادي وسيشرف بشكل أساسي على فريق كرة القدم بالنادي وسيرفع تقاريره بشكل مباشر لمجلس الإدارة، وهو الذي أدار النادي حتى تعيين لاي هون تشان.

ويقع فالنسيا تحت ملكية رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم منذ 2014.

وبدأ فالنسيا الموسم تحت قيادة مديره الفني الجديد جينارو جاتوزو بفوز صعب على جيرونا بهدفٍ دون رد في ملعب مستايا بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.