انتهت في الدوري - إيسترن (0)-(0) الأهلي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق87 نزول أحمد سيد غريب بدلا من ربيعة

ق86 محمد أشرف يسدد ركلة حرة ويتألق حارس إيسترن كومباني

ق81 طرد محمد صالح بسبب عرقلة حسام حسن

ق 78: فرصة خطيرة من أحمد عبد القادر واستلام الكرة داخل منطقة الجزاء

ق 75: تسديدة من حسام بالقدم اليسرى يبعدها الحارس

ق 70: نزول محمد هاني وأحمد عبد القادر بدلا من زياد طارق وميدو نبيل

ق 65: خروج محمد محمود ونزول ميكيسوني

ق 59: علي لطفي يتصدى للكرة بعد رأسية عماد ميهوب وتصطدم في القائم ويمسك بها

ق 55: انفراد ضائع من حسام حسن

ق 50: اختراق من كريم فؤاد وتسديدة يبعدها الحارس ويتابعها كريم فؤاد ويبعدها محمد صلاح قبل أن تذهب إلى الشباك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: أخطر فرصة للأهلي من زياد طارق بعد انطلاقة من حسام حسن من ناحية اليمين وعرضية يبعدها الدفاع وتصل إلى زياد ليسدد خارج الشباك

ق 25: نشاط هجومي من الأحمر وعرضية خطيرة من محمد أشرف

ق 22: إنذار لـ أحمد جودة بعد تدخل قوي على محمد محود

ق 19: عرضية من ميدو نبيل ورأسية من حسام يمسك بها الحارس

ق 17: هجمة خطيرة من حسام حسن ويهدر فرصة خطيرة

ق 17: القائم يحرم إيسترن من الأول من عرضية متعب بعد لمسة من علي لطفي

ق 15: مقصية من حسام حسن يمسك بها الحارس بعد عرضية كريم فؤاد

ق 12: تسديدة من فراس يبعدها علي لطفي

انطلاق المباراة

الأهلي إيسترن كومباني الدوري المصري
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