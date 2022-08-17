اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟

مسيرة حافلة حظى بها تيري هنري مع منتخب فرنسا وأرسنال وبرشلونة جعلته أحد أفضل اللاعبين بالنسبة للكثير من متابعي كرة القدم.

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