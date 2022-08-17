اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 16:02
كتب : FilGoal
مسيرة حافلة حظى بها تيري هنري مع منتخب فرنسا وأرسنال وبرشلونة جعلته أحد أفضل اللاعبين بالنسبة للكثير من متابعي كرة القدم.
ولكن إلى أي مدى تعرف عن الغزال الفرنسي؟
شارك في اختبار FilGoal.com و اختبر معلوماتك عن مسيرة تيري هنري.
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