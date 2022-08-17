اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

تييري هنري

مسيرة حافلة حظى بها تيري هنري مع منتخب فرنسا وأرسنال وبرشلونة جعلته أحد أفضل اللاعبين بالنسبة للكثير من متابعي كرة القدم.

ولكن إلى أي مدى تعرف عن الغزال الفرنسي؟

شارك في اختبار FilGoal.com و اختبر معلوماتك عن مسيرة تيري هنري.

أخبار متعلقة
تقرير: تشيلسي يضغط لضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يدخل السباق زميل صلاح والنني السابق ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد تقارير: ميلان يتحرك لتدعيم الوسط والدفاع سينضم إلى والده.. ذا أثليتك: مهاجم مانشستر سيتي إلى ستوك
تيري هينري أرسنال برشلونة منتخب فرنسا
نرشح لكم
كوكوريا عن حادثة شد شعره: ليس لدي مشكلة ولن أقصه تقرير: تشيلسي يضغط لضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يدخل السباق تقارير: ميلان يتحرك لتدعيم الوسط والدفاع كالتشيو ميركاتو: مهلة 48 ساعة لـ نابولي من أجل ضم راسبادوري ذا أثليتك: صراع رباعي على ضم بوليسيتش.. واللاعب يفضل مانشستر يونايتد مواعيد مباريات الأربعاء 17-8-2022 – الأهلي أمام إيسترن كومباني وتصفيات دوري أبطال أوروبا حوار مطول - النني عن نشأته ووالدته المتوفية.. وكيف تكونت عقليته منذ الصغر في الأهلي روبيرتسون: صلاح ونونيز يفعلان ما يعجز عنه رونالدو وراشفورد وسانشو
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | الكرة المصرية
لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ 27 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكوريا عن حادثة شد شعره: ليس لدي مشكلة ولن أقصه ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب تحطيمه لهاتف مشجع إيفرتون.. الشرطة الإنجليزية تحذر رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة الاهتمام بضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي 2 ساعة | الكرة المصرية
مدافع سيتي ينضم إلى مارسيليا 2 ساعة | ميركاتو
الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي 2 ساعة | ميركاتو
اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة