انتهت تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (2) (1) طرابزون.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:54
كتب : FilGoal
يحل طرابزون سبور التركي ضيفًا على كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب الدور النهائي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا
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نهاية المباراة
ق79 جووووول أناستاسيوس باكاسيتاس يسجل هدف تقليص الفارق
ق52 تسديدة قوية من جورجي ديجانيني ولكن يتألق حارس مرمى كوبنهاجن
ق49 جوووول لوكاس ليراجير يسجل الثاني لكوبنهاجن
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31 هارنسون يهدر الهدف الثاني
ق30 مدافع كوبنهاجن يشتت كرة عرضية من أمام تريزيجيه
ق.9 جوووووول فيكتور كلايسون يفتتح التسجيل لـ كوبنهاجن
ق.8 تدخل قوي على تريزيجيه من لوكاس ليراجير
بداية المباراة
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