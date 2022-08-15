مران الأهلي - حسين وطاهر يواصلان التأهيل.. ومحاضرة من سواريش

أدى النادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمباراة إيسترن كومباني في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري.‏

وصعد الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد ليواجه المقاولون العرب في ربع النهائي.

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق ‏المران.

وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين ‏الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض ‏باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ‏إدواردو لوبو مدرب الحراس. ‏

وواصل حسين الشحات تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

واستكمل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.