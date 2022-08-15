تشكيل الإسماعيلي - الشامي ومجدي يقودان الهجوم أمام الزمالك في كأس مصر

يقود عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي هجوم الإسماعيلي في مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – محمد نصر – باهر المحمدي – محمد دسوقي

الوسط: أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد عادل – محمود دونجا

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد عادل عبد المنعم – عمرو الحلواني – محمد مخلوف – عمر الوحش – جان موريل – حسين ياسين – خالد النبريصي – محمد بيومي – محمد عبد السميع