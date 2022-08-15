تشكيل الإسماعيلي - الشامي ومجدي يقودان الهجوم أمام الزمالك في كأس مصر
الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 19:03
كتب : بسام أبو بكر
يقود عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي هجوم الإسماعيلي في مواجهة الزمالك بكأس مصر.
عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: محمد فوزي
الدفاع: عصام صبحي – محمد نصر – باهر المحمدي – محمد دسوقي
الوسط: أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد عادل – محمود دونجا
الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد عادل عبد المنعم – عمرو الحلواني – محمد مخلوف – عمر الوحش – جان موريل – حسين ياسين – خالد النبريصي – محمد بيومي – محمد عبد السميع
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