تشكيل الزمالك- عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات أمام الإسماعيلي

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

الزمالك ومصر للمقاصة

عاد إمام عاشور لتشكيل الزمالك في مواجهة الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر بعد الغياب عن مباراة مصر للمقاصة في الدوري بسبب الإيقاف.

وتواجد عبد الله جمعة وحازم إمام ويوسف أوباما في التشكيل الأساسي مجددا.

ويغيب محمود حمدي الونش عن اللقاء بسبب الإصابة في أسفل عضلات البطن.

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فيما يغيب الثنائي أيمن حفني وسيف فاروق جعفر عن قائمة مباراة الإسماعيلي لأسباب فنية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: - محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

في الوسط: عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور - حازم إمام

في الهجوم:يوسف أوباما - سيف الجزيري - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمود علاء وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وشيكابالا وسيد عبد الله "نيمار" وعمر السعيد ويوسف أسامة.

ويلعب الفائز من المباراة مع المصري في ربع النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 15 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الزمالك قد واجه الإسماعيلي في مباراتين هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك في الدور الأول بهدفين دون مقابل.

بينما في الدور الثاني فاز بهدفين مقابل هدف واحد.

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