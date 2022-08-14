كوبو يسجل انطلاقة نارية مع سوسيداد.. وجاتوزو يبدأ بنجاح مع فالنسيا

فاز فالنسيا على ضيفه جيرونا بهدفٍ دون رد في ملعب مستايا، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل كارلوس سولير هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول لـ جينارو جاتوزو كمدير فني لـ فالنسيا.

وبات جاتوزو المدير الفني الإيطالي رقم 11 في تاريخ الدوري الإسباني.

وشارك سامو كاستييخو وسامو لينو ثنائي فالنسيا الجديد بشكلٍ أساسي على الجناحين.

وتحصل فالنسيا على ركلة جزاء في الدقيقة 45 من لمسة يد على فاليري فيرنانديز.

وانبرى المتخصص سولير للتفنيذ في الوقت بدل الضائع، وسجل بنجاح هدف اللقاء الوحيد.

ليكون سولير قد سجل 15 من أصل 17 ركلة جزاء نفذها في مسيرته بالدوري الإسباني.

وسجل سولير أول هدف لـ فالنسيا في الموسم من ركلة جزاء للموسم الثالث على التوالي.

في الشوط الثاني دفع ميتشل المدير الفني لـ جيرونا بصفقته الجديدة ميجيل جوتييرز القادم من ريال مدريد، كما أقحم قائده المخضرم كريستيان ستواني.

في المقابل ازدادت المباراة صعوبة على فالنسيا في الدقيقة 52 عندما اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وراجع الحكم فيجيروا فاسكيز تقنية الفيديو ليكتشف تدخل عنيف ارتكبه السويسري إيراي كوميرت.

وطرد فيجيروا فاسكيز لاعب من فالنسيا في 5 مباريات متتالية أدارها لهم.

وشارك نيكو جونزاليس لاعب فالنسيا الجديد المنتقل من برشلونة في الشوط الثاني، وسجل هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى، فاز ريال سوسيداد على مضيفه قادش بهدف دون رد في ملعب نويفو ميرانديا.

وسجّل الياباني تاكيفوسا كوبو هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

ليحصد ريال سوسيداد أول 3 نقاط في المشوار، ويظل رصيد قادش صفريًا.

وتواصلت عُقدة قادش في أول جولة من الدوري الإسباني الممتاز، إذ لم يفز فيها إلا مرة وحيدة عام 1977 خلال موسمه الأول بالممتاز.

في المقابل دفع إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد بالثنائي المنتدب حديثًا: كوبو وبرايس مينديز، بجوار المخضرم دافيد سيلفا الذي خاض مباراته رقم 200 في الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل كوبو الهدف الوحيد في الدقيقة 24 في مباراته الأولى مع الفريق الباسكي بعد انتقاله إليه قادمًا من ريال مدريد.

وتلقى كوبو تمريرة طولية مميزة من ميكيل ميرينو، قابلها بإنهاء رائع للهجمة في شباك قادش.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لـ كوبو في الدوري الإسباني منذ أن هز شباك أتليتكو مدريد بقميص ريال مايوركا الموسم الماضي مطلع ديسمبر الماضي.

ولم يسجل كوبو إلا ذلك الهدف في شباك الروخيبلانكوس طوال الموسم الماضي بقميص مايوركا، لكنه احتاج إلى 24 دقيقة فقط بقميص ريال سوسيداد ليعادل رقمه.

وبات كوبو خامس لاعب أجنبي يسجل مع 3 أندية مختلفة في تاريخ الدوري الإسباني قبل إكمال 22 عامًا، بعد الأوروجوائي خوليو سيزار بينيتيز، والأرجنتيني ليو بيايني، والتركي إينيس أونال، والكولومبي كوتشو هيرنانديز.

مع بداية الشوط الثاني، سجّل الأسترالي أوير مابيل المنحدر من جنوب السودان، ظهوره الأول بقميص قادش بدخوله بدلًا من ألبيرتو بيريا.

وحاول سيرخيو جونزاليس المدير الفني لـ قادش تدعيم الجانب الهجومي أكثر، فدفع بالمخضرم ألفارو نيجريدو بدلا من لوكاس بيريز لاعب أرسنال السابق.

في المقابل، شارك الفرنسي الشاب محمد علي تشو (18 عامًا) كبديل في مباراته الأولى مع ريال سوسيداد.

وكاد تشو أن يسجل أول أهدافه بقميص أبناء سان سيباستيان بعد أن انطلق بالكرة الملعب بطوله تقريبا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لكن الأرجنتيني خيريمايس ليديسما تألق وتصدى للانفراد.

وبعد 10 دقائق من الوقت بدل الضائع، انتهت المباراة بانتصار الضيوف.

ويستقبل ريال سوسيداد في المباراة المقبلة نظيره برشلونة على ملعب ريالي أرينا يوم الأحد -بعد أسبوع.

فيما يحل قادش ضيفًا على أوساسونا في ملعب السادار يوم السبت المقبل.