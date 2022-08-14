انتهت في كأس مصر - الأهلي (1)-(0) المقاصة
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الأهلي ضد المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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نهاية المباراة
ق 94: جووول رامي ربيعة والأول من ركلة جزاء
ق 92: طرد هشام حافظ بعد الاعتراض على الحكم
ق 92: الفيديو يحتسب ركلة الجزاء
ق 89: محمد أشرف عرضية والأهلي يطالب بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بهشام حافظ
ق 78: تسديدة قوية من محمد محمود الحارس يتصدى لها
ق 77: تسديدة مباغتة من ديانج الحارس يبعدها
ق 68: نزول محمد محمود وميدو نبيل بدلا من زياد طارق وفخري
ق 58: 3 تبديلات بنزول محمد أشرف وحسام حسن وصلاح محسن بدلا من كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب
ق 55: تسديدة قوية من محمد فخري تمر جوار القائم
ق 50: رأسية قوية من متولي يبعدها الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 32: تسديدة قوية من ميكيسوني يبعدها الحارس
ق 28: مقصية من ميكيسوني تمر جوار المرمى
ق 25: رأسية خطيرة من أحمد سيد غريب تمر جوار المرمى بعد عرضية كريم فؤاد
ق 21: انطلاقة من جون أفيري والدفاع يبعدها
انطلاق المباراة