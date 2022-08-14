انتهت في كأس مصر - الأهلي (1)-(0) المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الأهلي ضد المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 94: جووول رامي ربيعة والأول من ركلة جزاء

ق 92: طرد هشام حافظ بعد الاعتراض على الحكم

ق 92: الفيديو يحتسب ركلة الجزاء

ق 89: محمد أشرف عرضية والأهلي يطالب بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بهشام حافظ

ق 78: تسديدة قوية من محمد محمود الحارس يتصدى لها

ق 77: تسديدة مباغتة من ديانج الحارس يبعدها

ق 68: نزول محمد محمود وميدو نبيل بدلا من زياد طارق وفخري

ق 58: 3 تبديلات بنزول محمد أشرف وحسام حسن وصلاح محسن بدلا من كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب

ق 55: تسديدة قوية من محمد فخري تمر جوار القائم

ق 50: رأسية قوية من متولي يبعدها الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 32: تسديدة قوية من ميكيسوني يبعدها الحارس

ق 28: مقصية من ميكيسوني تمر جوار المرمى

ق 25: رأسية خطيرة من أحمد سيد غريب تمر جوار المرمى بعد عرضية كريم فؤاد

ق 21: انطلاقة من جون أفيري والدفاع يبعدها

انطلاق المباراة