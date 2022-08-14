انتهت في الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2)-(0) فولفسبورج

يحل فولفسبورج ضيفًا على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية للدوري الألماني، ويشارك المصري عمر مرموش أساسيًا.

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نهاية المباراة

ق66. عمر مرموش يخرد للإصابة ويدخل جانلوكا فالدشميدت بدلا منه.

ق65. عمر مرموش يقع على الأرض لشعوره ببعض الآلام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووول ثان لبايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر الذي وضع قدمه في تسديدة جوشوا كيميتش ليغير اتجاه الكرة للمرمى.

ق32. جووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق جمال موسيالا من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

ق20. هدف أول ملغي لبايرن ميونيخ عن طريق ساديو ماني الذي كان متسللا.

ق15. ركلة حرة من مرموش ينفذها تلمس الحائط البشري وتعلو فوق المرمى

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة