انتهت الدوري الإيطالي – ليتشي (1) (2) إنتر.. فوز الأفاعي

صفقات برشلونة الجديدة لا تكفي للفوز على رايو فايكانو في افتتاح الدوري الإسباني

لا جديد يذكر.. سان جيرمان يضرب مونبلييه بخماسية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

في الدقيقتين الأولى والأخيرة.. إنتر يخطف 3 نقاط مثيرة من ليتشي

بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط

بيولي: لسنا متكاملين لكن اعتقد أن الأمر ممكنا.. وريبيتش بدأ بأفضل طريقة

تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين

رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد

بداية مثالية لحامل اللقب.. ميلان يتفوق على أودينيزي برباعية ويكرر ما فعله لأول مرة منذ 2010