انتهت الدوري الإيطالي – ليتشي (1) (2) إنتر.. فوز الأفاعي

السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

إنتر - ليتشي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليتشي وإنتر في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2022-2023.

ويحل إنتر ضيفا على ملعب فيا ديل ماري معقل ليتشي العائد حديثا للدوري الإيطالي.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

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نهاية اللقاء

ق 90+6: جوووووووول قااااااااااااااتل دينزل دومفريز يسجل هدفا قاتلا بعدما حوّل رأسية لاوتارو في الشباك.

ق 82: كرة ترتد من الحارس ومتابعة من لوكاكو لكن كرته تجد أقدام الدفاع وتخرج لركنية.

ق 48: جوووول التعاااادل لليتشي بعد مرتدة سريعة أنهاها أسان سياسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 2: جوووول أووووووول.. عرضية من الجهة اليسرى ودارميان يمهدها برأسه ولوكاكو يسجل بكل سهولة من داخل الست ياردات

بداية اللقاء

إنتر ليتشي الدوري الإيطالي
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