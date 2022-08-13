بداية مثالية لحامل اللقب.. ميلان يتفوق على أودينيزي برباعية ويكرر ما فعله لأول مرة منذ 2010

السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:42

كتب : إسلام أحمد

أنتي ريبيتش

بدأ ميلان حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على أودينيزي بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف ميلان: ثيو هيرنانديز وأنتي ريبيتش (ثنائية) وبراهيم دياز، فيما سجل لأودينيزي كل من: رودريجو بيكاو وآدم ماسينا.

وللمرة الثانية منذ بداية الألفية استطاع ميلان أن يسجل 4 أهداف في المباراة الأولى له بالموسم بعد 2010 عندما سجل 4 أهداف ضد ليتشي.

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واحتفل أودينيزي بخوضه الموسم رقم 50 له في الدوري الإيطالي بوضع شعار خاص على قميصه، لكن احتفاله لم يكتمل في سان سيرو.

المباراة شهدت حضورا جماهيريا فاق الـ 70 ألف مشجع.

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التشكيل

قاد الكرواتي أنتي ريبيتش هجوم الروسونيري، بينما بدأ إسماعيل بن ناصر في خط الوسط.

ويعوض البوسني رادي كرونيتش غياب ساندرو تونالي بسبب الإصابة.

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وصف المباراة

البداية جاءت سريعة للغاية، في الدقيقة الثانية أرسل الإسباني جيرارد دولوفيو عرضية من ركلة ركنية أودعها البرازيلي رودريجو بيكاو برأسه في الشباك مسجلا الهدف الأول في الموسم.

هدف هو الخامس لبيكاو في الدوري الإيطالي والثالث له ضد ميلان.

رد ميلان جاء قويا وسريعا، عدة تمريرات على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى براهيم دياز الذي سدد كرة قوية ارتدت من يد الحارس وتابعها دافيدي كالابريا لكن المدافع شتتها في الوقت المناسب.

طالب لاعبو ميلان بركلة جزاء وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لصالح الروسونيري في الدقيقة 10.

وانبرى الفرنسي ثيو هيرنانديز لركلة الجزاء وسدد على يمين الحارس كرة سكنت الشباك ومعلنة التعادل.

وبعد 4 دقائق فقط أرسل كالابريا عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى أودعها أنتي ريبيتش في الشباك على الطائر.

هدف هو الأول للكرواتي في ملعب سان سيرو منذ 482 يوما عندما سجل في شباك جنوى في أبريل 2021.

وتألق بيير كالولو في الدقيقة 28، بعدما وضع قدمه في الوقت المناسب اثناء تسديد دولوفيو الذي انفرد من بعد منتصف الملعب في مرتدة سريعة.

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وفي الذي انتظر فيه الجميع نهاية الشوط الأول أرسل الأرجنتيني ريكاردو بيريرا كرة عرضية أودعها المدافع المغربي آدم ماسينا في الشباك برأسية مسجلا التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

ولأول مرة يستقبل ميلان هدفين من مدافعي خصمه في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي منذ 2014 ضد بارما.

ميلان في بداية الشوط الثاني لم ينتظر سوى ثوانٍ معدودة، عرضية من ثيو هيرنانديز فشل المدافع في تشتيتها لتجد أقدام براهيم دياز الذي سدد في الشباك والهدف الثالث للروسونيري.

وفي الدقيقة 68 ضغط براهيم دياز بشكل ناجح داخل منطقة الجزاء وخطف الكرة من المدافع ومرر عرضية أرضية سجلها ريبيتش في الشباك والهدف الرابع للروسونيري.

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ستيفانو بيولي قرر إجراء أول تغييراته بمشاركة أليكسيس سايليمكريس بدلا من جونيور ميسياس في الدقيقة 71، تبعها تغيير آخر بمشاركة أولييفيه جيرو بدلا من ريبتيش.

وشارك شارل دي كيتلاري لأول مرة بقميص ميلان عوضا عن براهيم دياز.

وكاد رافائيل لياو أن يسجل هدفا رائعا بمجهود فردي في الدقيقة 76 لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 84 خرج لياو وعوضه أوريجي ورادي كرونيتش وعوضه توماسو بوبيجا.

وأهدر سايليمكريس فرصة إضافة الهدف الخامس بتسديدة على الطائر بعد عرضية من بن ناصر في الدقيقة 90.

لتنتهي المباراة بفوز كبير لميلان حامل اللقب.

ميلان الدوري الإيطالي أودينيزي
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