انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (2) أودينيزي.. فوز كبير
السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وأودينيزي في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-23 لـ الدوري الإيطالي.
ويلتقي ميلان بطل الموسم الماضي مع أودينيزي على ملعب سان سيرو.
وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.
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انتهت
ق : جووول الراااابع.. براهيم دياز يضغط على المدافع داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية يودعها ريبتش في الشباك.
مع الثواني الأولى للشوط الثاني #ميلان يسجل..
دياز يسجل مستغلاً خطأ دفاعياً ليتقدم ميلان 3-2#ميلان_أودينيزي #الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/i0ZMQo1oUx— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 13, 2022
ق 46: جوووووووووووول الثالث.. دياز يستغل خطأ دفاع أودينيزي ويسجل هدف التقدم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
رأسية طائرة وهدف جميل.. #أودينيزي يسجل هدفه الثاني في شباك #ميلان عن طريق المغربي أدم ماسينا والنتيجة 2-2#ميلان_أودينيزي #الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/m9QsZlyyt9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 13, 2022
ق 45+4: جوووووول التعاااادل.. عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من المغربي آدم ماسينا تسكن شباك ميلان.
ق 27: بيير كالولو يتدخل في الوقت المناسب ويمنع دولوفيو من التسديد بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب في مرتدة سريعة.
ما هذا! 🤩
ريبيتش يسجل الثاني للميلان سريعًا ⚽🔥
اشترك الآن:https://t.co/oONR6hiPgL#ميلان_أودينيزي | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Ymbjj2h6HX— STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 13, 2022
ق 15: جوووووول الثاااااني.. عرضية من الجهة اليمنى كالابريا وتسديدة من ريبيتش في الشباك
هيرنانديز يسجل التعادل 🔥 pic.twitter.com/y54GFsWSc2— STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 13, 2022
ق 11: جوووول ثيو هيرنانديز يسجل من ركلة جزاااء التعاااادل
ق 9: ركلة جزاء لميلان بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 8: الحكم يطالع تقنية الفيديو لوجود شك في احتساب ركلة جزاء لميلان
ق 7: تسديدة من براهيم دياز يتصدى لها الحارس ومتابعة من كالابريا لكن غير مكتملة
الهدف الأول عن طريق بيكاو ⚽️ pic.twitter.com/LrVMngGd4H— STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 13, 2022
ق 2: جووووول أووووول بيكاو يسجل برأسية هدفا مبكرا
بداية اللقاء