انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (2) أودينيزي.. فوز كبير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وأودينيزي في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-23 لـ الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان بطل الموسم الماضي مع أودينيزي على ملعب سان سيرو.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

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انتهت

ق : جووول الراااابع.. براهيم دياز يضغط على المدافع داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية يودعها ريبتش في الشباك.

ق 46: جوووووووووووول الثالث.. دياز يستغل خطأ دفاع أودينيزي ويسجل هدف التقدم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جوووووول التعاااادل.. عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من المغربي آدم ماسينا تسكن شباك ميلان.

ق 27: بيير كالولو يتدخل في الوقت المناسب ويمنع دولوفيو من التسديد بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب في مرتدة سريعة.

ق 15: جوووووول الثاااااني.. عرضية من الجهة اليمنى كالابريا وتسديدة من ريبيتش في الشباك

ق 11: جوووول ثيو هيرنانديز يسجل من ركلة جزاااء التعاااادل

ق 9: ركلة جزاء لميلان بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 8: الحكم يطالع تقنية الفيديو لوجود شك في احتساب ركلة جزاء لميلان

ق 7: تسديدة من براهيم دياز يتصدى لها الحارس ومتابعة من كالابريا لكن غير مكتملة

الهدف الأول عن طريق بيكاو ⚽️ pic.twitter.com/LrVMngGd4H — STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 13, 2022

ق 2: جووووول أووووول بيكاو يسجل برأسية هدفا مبكرا

بداية اللقاء