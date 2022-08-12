انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (1) ليل.. تعادل في ظهور مصطفى محمد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وليل في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا لأول مرة في تشكيل نانت.

وشارك مصطفى محمد بديلا في مباراتي باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي وأنجيه في الدوري.

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نهاية اللقاء

ق 79: خروج مصطفى محمد

ق 71: جووول التعااادل.. الظهير البرازيلي إزمايلي يتوغل وبعد تمريرة ثنائية يسدد من داخل منطقة الجزاء هدف التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: جوووول أوووول لنانت في الدوري الفرنسي عن طريق موسيس سيمون الذي أودع عرضية من كرة ركنية مهدها له زميله في الشباك.

ق 12: تدخل دفاعي رائع من مصطفى محمد والكرة إلى ركنية.

بداية اللقاء

مصطفى محمد نانت ليل
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