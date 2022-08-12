انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) هاتاي سبور.. فوز بمشاركة تريزيجيه

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور وهاتاي سبور في الأسبوع الثاني للدوري التركي.

ويتواجد الجناح محمود حسن تريزيجيه في تشكيل طرابزون الأساسي لخوض هذه المباراة.

وحقق طرابزون بداية جيدة للدوري الذي يحمل لقبه بالفعل، حيث فاز على مضيفه إسطنبول سبور بهدفين دون رد في الأسبوع الأول.

وشارك تريزيجيه في هذه المباراة بصورة أساسية، حتى خرج في الدقيقة 79 وحل دجانيني بدلا منه.

وافتتح طرابزون سبور موسمه متوجا بكأس السوبر، برباعية دون رد على حساب سيفاس سبور.

وبدأ تريزيجيه تلك المباراة أيضا، حتى خرج في الدقيقة 73 وحل مانوليس سيوبيس بدلا منه.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

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ق 93 خروج تريزيجيه ونزول يوسف إردوجان

ق 71 جووووول عبد القادر عمر يسجل الهدف الأول لطرابزون سبور بتسديدة قوية من خارج المنطقة

ق 63 تريزيجيه يصنع فرصة هدف يسددها جان إيفرار كواسي ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 عبد الله أفتشي بدلا من فيشكا

ق 38 توقف اللعب بعد تعرض إدين فيشكا لاعب طرابزون سبور لإصابة قوية في ذراعه.. سيارة الإسعاف تدخل أرضية الملعب

ق 31 تريزيجيه يرسل الكرة داخل المنطقة ثم تلعب عرضية يسجلها كورنيليوس بالرأس في الشباك ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 20 متابعة خطيرة من تريزيجيه الذي يسدد ولكن الحارس إرتشي كارديسلير يتألق في التصدي

ق 13 تريزيجيه يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الدوري التركي محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور
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