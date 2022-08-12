التشكيل - عودة محمود جاد لحراسة إنبي.. وبامبو يقود البنك الأهلي في كأس مصر

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

عاد محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي للتشكيل الأساسي لفريقه بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويستضيف إنبي منافسه البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت، ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

وغاب جاد عن المباريات السبع الأخيرة لنادي إنبي إذ خرج من القائمة في 5 مباريات وتواجد على مقاعد البدلاء خلال المباراتين الأخيرتين.

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كما يعول البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني لـ إنبي على المهاجم النيجيري جون إيبوكا في قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد حامد

الوسط: أحمد يوسف – مؤمن راضي – إبراهيم القاضي – أحمد العجوز

الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا.

في المقابل يعتمد خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي على كريم بامبو في قيادة هجوم الفريق أمام إنبي.

كما عاد محمود الزنفلي لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه خلال المباراتين الأخيرتين أمام فاركو ومصر للمقاصة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: اسحاقو يعقوبو – أحمد ياسين - أمير مدحت – أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد – محمد فتحي – محمود قاعود – محمود السيد.

الهجوم: ناصر منسي - أسامة فيصل.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة إنبي والبنك الأهلي لمواجهته في ربع نهائي كأس مصر.

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