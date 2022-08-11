اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ حسام حسن جيدا؟

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اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2016؟

اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2015؟

اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2007؟

اختبر معلوماتك - هل تتذكر مشوار الزمالك في كأس مصر 2021-2022؟

اختبر معلوماتك - هل تتذكر مشوار الأهلي في كأس مصر 2021-2022؟

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