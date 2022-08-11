اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ حسام حسن جيدا؟
الخميس، 11 أغسطس 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
أتم حسام حسن مهاجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق عامه الـ56.
ويقود حسام حسن فريق المصري البورسعيدي فنيا في الوقت الحالي.
هل تعرف تاريخ حسام حسن جيدا؟
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