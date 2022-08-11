اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ حسام حسن جيدا؟

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري أمام المنصورة - كأس مصر

أتم حسام حسن مهاجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق عامه الـ56.

ويقود حسام حسن فريق المصري البورسعيدي فنيا في الوقت الحالي.

هل تعرف تاريخ حسام حسن جيدا؟

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حسام حسن اختبر معلوماتك
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