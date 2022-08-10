السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر

تعادل سموحة مع فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وسجل أحمد عاطف هدف فيوتشر فيما عادل سيلا لـ سموحة.

وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي (4 تعادلات و3 هزائم).

وبهذه النتيجة، حافظ فيوتشر على مركزه الرابع برصيد 49 نقطة فيما احتل سموحة المركز السادس برصيد 41 نقطة.

التشكيل

أحداث المباراة

بدأ فيوتشر سيطرته على أجواء المباراة سريعا عند الدقيقة 12 بعد تصوبية قوية من عمر كمال من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بنجاح.

وجاء رد سموحة عند الدقيقة 16 عن طريق عبد الكبير الوادي لكن شتتها الدفاع بنجاح.

وعاد فيوتشر وحاول من جديد عند الدقيقة 26 عن طريق محمد فاروق من خارج الملعب لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وواصل فاروق تألقه برأسية بعد كرة عرضية من جانب محمد رضا بوبو لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بعد خروج الهاني سليمان من مرماه عند الدقيقة 29.

وكاد أن يسجل فيوتشر الهدف الأول عند الدقيقة بعد تصويبة من جوناثان من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها الهاني سليمان.

وخرج سعد سمير مصابا على ناقلة عند الدقيقة 34 ودخل محمد مرعي بدلا منه.

ومع نهاية الشوط الأول، أرسل محمد شكري عرضية على رأس عبد الكبير الوادي لكن تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش".

وعاد محمد شكري وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق سموحة ارتطمت بدفاعات الضيوف.

وافتتح أحمد عاطف أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 72 بعد تمريرة من محمد بوبو. استغلها عاطف وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبعد 3 دقائق فقط، أدرك سموحة التعادل عن طريق سيلا بعد كرة عرضية من صديق اوجبولا من يمين منطقة الجزاء ليسددها وتسكن الشباك.

وتواصلت محاولات سموحة على المرمى بحثا عن الهدف الثاني لكن دون أي فرصة حقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل هدف لمثله.