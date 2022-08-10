انتهى السوبر الأوروبي - ريال مدريد (2) (0) أينتراخت فرانكفورت.. اللقب إسباني

يلتقي ريال مدريد الإسباني بـ أينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي.

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نهاية المباراة

ق.85 دخول تشواميني وروديجير وسيبايوس بدلا من فينيسيوس وتوني كروس وكارباخال

ق.75 دخول إدواردو كامافينجا بدلا من فالفيردي

ق.66 دخول رودريجو بدلا من مودريتش

ق.65 جوووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني بعد عرضية فينيسيوس وخطأ من تراب

ق.64 اختراق من ناوف وتسديدة يمينية يتصدى لها كورتوا

ق.60 تسديدة يسارية من كاسيميرو ترتد من العارضة

ق.58 دخول ماريو جوتسه في صفوف فرانكفورت

ق.55 عرضية من ميندي تصل إلى فينيسيوس الذي يسدد لكن تراب يتألق مجددا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 عرضية رائعة من كروس وبنزيمة يهدر بغرابة في مواجهة المرمى

ق.38 جووووول ألابا يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بمتابعة لرأسية من بنزيمة ثم كاسيميرو

ق.37 فرصة خطيرة لـ فينيسيوس الذي سدد من الجهة اليسرى لـ كيفن تراب تصدى ببراعة بالغة

ق.24 تسديدة من ناوف من الجهة اليمنى وكورتوا يتصدى ببراعة مجددا

ق.18 فرصة لا تضيع! فينيسيوس يسدد وتوتا ينقذ الكرة من على خط المرمى

ق.14 كامادا يهدر الهدف الأول بعد انفراد بمرمى ريال مدريد وكورتوا يتألق من جديد

ق.9 دقائق أولى هادئة دون فرص

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.