انتهى السوبر الأوروبي - ريال مدريد (2) (0) أينتراخت فرانكفورت.. اللقب إسباني

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد - فرانكفورت

يلتقي ريال مدريد الإسباني بـ أينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

--------------------------

نهاية المباراة

ق.85 دخول تشواميني وروديجير وسيبايوس بدلا من فينيسيوس وتوني كروس وكارباخال

ق.75 دخول إدواردو كامافينجا بدلا من فالفيردي

ق.66 دخول رودريجو بدلا من مودريتش

ق.65 جوووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني بعد عرضية فينيسيوس وخطأ من تراب

ق.64 اختراق من ناوف وتسديدة يمينية يتصدى لها كورتوا

ق.60 تسديدة يسارية من كاسيميرو ترتد من العارضة

ق.58 دخول ماريو جوتسه في صفوف فرانكفورت

ق.55 عرضية من ميندي تصل إلى فينيسيوس الذي يسدد لكن تراب يتألق مجددا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 عرضية رائعة من كروس وبنزيمة يهدر بغرابة في مواجهة المرمى

ق.38 جووووول ألابا يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بمتابعة لرأسية من بنزيمة ثم كاسيميرو

ق.37 فرصة خطيرة لـ فينيسيوس الذي سدد من الجهة اليسرى لـ كيفن تراب تصدى ببراعة بالغة

ق.24 تسديدة من ناوف من الجهة اليمنى وكورتوا يتصدى ببراعة مجددا

ق.18 فرصة لا تضيع! فينيسيوس يسدد وتوتا ينقذ الكرة من على خط المرمى

ق.14 كامادا يهدر الهدف الأول بعد انفراد بمرمى ريال مدريد وكورتوا يتألق من جديد

ق.9 دقائق أولى هادئة دون فرص

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد فرانكفورت السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: سأشرك مزيدا من اللاعبين هذا الموسم.. وسجلنا من نقطة ضعف فرانكفورت كورتوا: ريال مدريد يفوز بالمباريات النهائية ولهذا هو النادي الأعظم كاسيميرو: ريال مدريد يعيش على الألقاب.. ولا نقاش حول فوز بنزيمة بالكرة الذهبية بيريز يتحدث عن.. مستقبل سوق الانتقالات ومقارنته بـ سانتياجو برنابيو دي مارزيو: الصفقة تتعثر.. انتقال رابيو إلى مانشستر يونايتد يتعطل لوكاكو: لدي غضب داخلي.. وقتي في تشيلسي أنسى الناس ما بمقدرتي فعله جوهرة الدنمارك.. برينتفورد يعلن ضم ميكيل دامسجارد الانتقام من سباعية 60 لا وجود له.. ريال مدريد بطلا لـ كأس السوبر الأوروبي
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: سأشرك مزيدا من اللاعبين هذا الموسم.. وسجلنا من نقطة ضعف فرانكفورت 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 28 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حسام حسن: كنت أعلم أننا سنخسر بنسبة 99%.. وكرة أموتو لو بالعكس ستحتسب 40 دقيقة | الكرة المصرية
كورتوا: ريال مدريد يفوز بالمباريات النهائية ولهذا هو النادي الأعظم 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مخاطبة 5 دول لخوض وديتي سبتمبر 54 دقيقة | منتخب مصر
كاسيميرو: ريال مدريد يعيش على الألقاب.. ولا نقاش حول فوز بنزيمة بالكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سواريش: لهذه الأسباب لم أدفع بالشباب أمام المصري.. وملعب برج العرب ممتاز ساعة | الكرة المصرية
بيريز يتحدث عن.. مستقبل سوق الانتقالات ومقارنته بـ سانتياجو برنابيو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري