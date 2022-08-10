محمد بركات: ميكالي يحسم ملف مدير الكرة وثنائي مصري في الجهاز المعاون

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تواجد ثنائي مصري ضمن الجهاز المعاون للمنتخب الأولمبي.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا قدم خلاله البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي الجديد.

وقال بركات في المؤتمر الصحفي " الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي سيشمل مدرب حراس ومدرب مساعد من مصر والإعلان قد يكون يوم الأحد عقب اجتماع اتحاد الكرة".

وعن تواجد مديرالكرة بالمنتخب الأولمبي أوضح "القرار يرجع للمدير الفني، سيتم عرض الأمر على ميكالي ومعرفة رغبته في الاستعانة بمدير كرة من عدمه".

ويضم الجهاز المعاون لميكالي حتى الآن كل من تياجو كونيا مدربا مساعدا وليوناردو فاجونيديس مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء.

موقف فيتوريا

خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أجاب عن سؤال حول موقف روي فتيوريا من التعاقد مع روجيرو ميكالي وكشف "تلقينا سير ذاتية عديدة وبحثنا عن مدرب يقدم الإضافة ويلقى قبولا من الشارع المصري. اتحاد الكرة من اختار ميكالي لكن هناك تأييد وترحيب من روي فينتوريا خاصة أن الاسم كبير ومميز".

وأضاف "لدينا خطة طويلة الأجل وظهر هذا من خلال التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الأول. الفترة المقبلة ستشهد تنسيق كبير وتعاون مستمر من أجل تحقيق النجاح".

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.