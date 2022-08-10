اختبر معلوماتك - هل تعرف كأس السوبر الأوروبي جيدا؟

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

كأس السوبر الأوروبي

تقام اليوم مبارة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت.

ولكن إلى أي مدى تعرف عن كأس السوبر الأوروبي؟

شارك في اختبار FilGoal.com واختبر معلوماتك عن البطولة التي تجمع بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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كأس السوبر الأوروبي ريال مدريد إينتراخت فرانكفورت
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