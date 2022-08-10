اختبر معلوماتك - هل تعرف كأس السوبر الأوروبي جيدا؟

تقام اليوم مبارة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت.

ولكن إلى أي مدى تعرف عن كأس السوبر الأوروبي؟

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