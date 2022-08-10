اختبر معلوماتك - هل تعرف مشاركات ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي جيدا؟

يلعب اليوم ريال مدريد مع إينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي.

ولكن إلى أي مدى تعرف عن مشاركات ريال مدريد السابقة في كأس السوبر الأوروبي؟

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