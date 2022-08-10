اختبر معلوماتك - هل تعرف مشاركات ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي جيدا؟
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
يلعب اليوم ريال مدريد مع إينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي.
ولكن إلى أي مدى تعرف عن مشاركات ريال مدريد السابقة في كأس السوبر الأوروبي؟
شارك في اختبار FilGoal.com واختبر معلوماتك عن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية.
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