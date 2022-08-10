مواعيد مباريات الأربعاء 10 أغسطس 2022 – الأهلي أمام المصري.. وكأس السوبر الأوروبي
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 10:39
كتب : FilGoal
تُستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي.
الدوري المصري
الأهلي X المصري - 9 مساء - أون تايم سبورت 1- بتعليق بلال علام
المقاولون العرب X الجونة – 6.30 مساء - أون تايم سبورت 3
سموحة X فيوتشر – 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 2
كأس السوبر الأوروبي
ريال مدريد X آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1- بتعليق حسن العيدروس
الدوري القطري
السيلية X الشمال - 6:40 مساء - الكأس
الغرافة X الوكرة – 6:30 – الكأس
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.
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