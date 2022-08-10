مواعيد مباريات الأربعاء 10 أغسطس 2022 – الأهلي أمام المصري.. وكأس السوبر الأوروبي

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

الأهلي أمام المصري بالسلوم

تُستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي.

الدوري المصري

الأهلي X المصري - 9 مساء - أون تايم سبورت 1- بتعليق بلال علام

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المقاولون العرب X الجونة – 6.30 مساء - أون تايم سبورت 3

سموحة X فيوتشر – 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

كأس السوبر الأوروبي

ريال مدريد X آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1- بتعليق حسن العيدروس

الدوري القطري

السيلية X الشمال - 6:40 مساء - الكأس

الغرافة X الوكرة – 6:30 – الكأس

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.

السوبر الأوروبي الأهلي المصري
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