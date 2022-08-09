تصفيات دوري أبطال أوروبا - بنفيكا يتأهل لمواجهة دينامو كييف وأيندهوفن يقصي موناكو

تأهل بنفيكا البرتغالي إلى الدور التمهيدي الحاسم لتصفيات دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي 3-1 في ملعب راندرز.

وجدد بنفيكا فوزه العريض ذهابًا بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.

الأرجنتيني إنزو فيرنانديز واصل تألقه وتقدّم لـ بنفيكا بعد مرور 23 دقيقة.

وأضاف إنريكي أراوجو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 56، قبل أن يقلّص بيوني سيستو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 63.

وأخيرًا سجل ديوجو جونشالفيش هدف بنفيكا الثالث في الدقيقة 88.

ويلتقي بنفيكا في الدور المقبل مع دينامو كييف الذي تأهل على حساب شتورم جراتس النمساوي بعد مباراة امتدت شوطين إضافيين، وحسمها الفريق الأوكراني بهدفين مقابل هدف.

وفي عودة مبهرة، عبر جلاسكو رينجرز الاسكتلندي إلى الدور التالي بريمونتادا على حساب ضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي في ملعب إبروكس.

وعوّض رينجرز خسارته ذهابًا منذ أسبوع بهدفين دون رد، وحقق العودة متجنبًا المفاجأة.

الجمهور الاسكتلندي انتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليسجل الأول بواسطة جيمس تافرنير من ركلة جزاء.

ثم عادل الكرواتي أنطونيو ميركو تشولاك النتيجة الإجمالية بهدفٍ ثانٍ لـ رينجرز في الدقيقة 58.

قبل أن يسجل ماليك تيلمان هدف الخلاص لـ رينجرز في الدقيقة 78.

ويلتقي رينجرز في الدور المقبل مع أيندهوفن الذي تأهل بعد مباراة ملحمية مع موناكو. الفريقان تعادلا ذهابا بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الفريق الهولندي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق بعد تسجيل أيندهوفن هدف التعادل في الدقيقة الـ89 عن طريق إريك جوتيريز.

وفي الوقت الإضافي، سجل لوك دي يونج هدفا قاتلا لـ أيندهوفن في الدقيقة الـ109، ليتأهل الفريق الهولندي إلى الدور التالي ويلاقي رينجرز، فيما يودع موناكو البطولة مبكرا.

كما تأهل دينامو زغرب الكرواتي بفوزه على ضيفه لودوجوريتس راجدارد البلغاري بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب ماكسيمير.

وجدد دينامو فوزه، إذ انتصر ذهابًا خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء للاعبي لودوجوريتش في الدقائق 17 و72 و86.

وتقدّم دينامو زغرب بثلاثية في الشوط الأول بواسطة يوسيب درميتش، وميسلاف أورشيتش (مرتين).

لكن الضيوف سجلوا هدفين متتاليين بواسطة كيريل ديسبودوف بحلول الدقيقة 49.

المباراة ظلت معلقة حتى سجل برونو بيتكوفيتش هدفًا رابعًا لـ دينامو زغرب في الدقيقة 87 من ركلة جزاء ثالثة في اللقاء وثانية لفريقه.

ويلتقي دينامو زغرب في الدور النهائي من التصفيات بـ بودو جليمت النرويجي الذي أطاح بدوره بـ زالجيريس الليتواني.

وتعادل بودو جليمت بهدف لكل طرف في أرض زالجيريس، بعد أن اكتسحه ذهابًا بخماسية نظيفة.

وتقدّم فرانسيس كيريميه لـ زالجيريس في الدقيقة 39، قبل أن يدرك جويل موجيشا التعادل لـ بودو جليمت في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة طرد الكرواتي بيتار ماميتش لاعب زالجيريس في الدقيقة 55.

وتأهل النجم الأحمر الصربي بعد أن جدد فوزه على مضيفه بيونيك الأرميني بهدفين دون رد.

وكان النجم الأحمر ذهابًا بخماسية دون رد، قبل أن ينتصر إيابًا بفضل هدفي الجابوني جويلر كانجا في الدقيقة 44، وميلان باكوف في الدققة 60.

كما تأهل فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه على شيريف تيراسبول بهدفين مقابل هدف واحد في تكرار لنتيجة الذهاب.

تقدّم فيكتوريا بلزن في الدقيقة العاشرة بواسطة يان كليمنت، قبل أن يعادل رشيد أكانبي النتيجة في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

لكن جون موسكيرا سجل هدف الانتصار في الدقيقة 62 وأمّن التأهل للدور الحاسم.

ويلتقي فيكتوريا بلزن بـ كاراباج الأذربيجاني الذي أطاح بـ فرينشفاروش المجري.

وفاز كاراباج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التعادل ذهابًا 1-1.

الفرنسي عبد الله زوبير تقدّم لـ كاراباج في الدقيقة 7، ثم أضاف السنغالي إبراهيما واجي هدفين آخرين في الدقيقتين 54 و78.

فيما سجل المالي آداما تراوري هدف الفريق المجري الوحيد في الدقيقة 86.