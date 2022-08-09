سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول

دفع الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني بأربعة لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي للمشاركة في مران الفريق الأول.

وكشف الجهاز الفني أن ذلك القرار في ظل سياسة تصعيد العناصر المتميزة بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

و يأتي ذلك تماشيا مع رغبة مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات تصعيد اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لفريق الكرة الأول ومنحهم الثقة في المشاركة في التدريبات.

وشهد مران اليوم مشاركة كلا من الرباعي أحمد علي أمين (مواليد 2004) والذي يشغل مركز وسط الملعب، إبراهيم سامي (مواليد 2001) ويلعب مساك، محمد طلعت (مواليد 2001) وفي مركز المساك أيضا، وأخيرا عبد الرحمن حمدي (مواليد 2001) في وسط الملعب.

ومن جانبه أشاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عبد الحميد بسيوني بمستوي الناشئين المنضمين لتدريبات الفريق مؤكدا بأنهم يمتلكون إمكانيات رائعة ومستقبل كبير ينتظرهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشدد بسيوني علي أن الجهاز الفني يتبع سياسة منح الفرص لجميع اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين.

ويستعد سموحة لمواجهة فيوتشر غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 41 نقطة.

وفشل سموحة في تحقيق الانتصار في آخر ست مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.