سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

رباعي ناشئين سموحة

دفع الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني بأربعة لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي للمشاركة في مران الفريق الأول.

وكشف الجهاز الفني أن ذلك القرار في ظل سياسة تصعيد العناصر المتميزة بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

و يأتي ذلك تماشيا مع رغبة مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات تصعيد اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لفريق الكرة الأول ومنحهم الثقة في المشاركة في التدريبات.

أخبار متعلقة
سموحة لـ في الجول: 40 مليون جنيه سعر بيع عبد الكبير الوادي فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني سلسلة اللا فوز مستمرة.. سموحة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا أحمد سامي: التعادل كان عادلا.. وأعرف سموحة جيدا أنا من كونته لـ 3 سنوات متتالية

وشهد مران اليوم مشاركة كلا من الرباعي أحمد علي أمين (مواليد 2004) والذي يشغل مركز وسط الملعب، إبراهيم سامي (مواليد 2001) ويلعب مساك، محمد طلعت (مواليد 2001) وفي مركز المساك أيضا، وأخيرا عبد الرحمن حمدي (مواليد 2001) في وسط الملعب.

ومن جانبه أشاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عبد الحميد بسيوني بمستوي الناشئين المنضمين لتدريبات الفريق مؤكدا بأنهم يمتلكون إمكانيات رائعة ومستقبل كبير ينتظرهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشدد بسيوني علي أن الجهاز الفني يتبع سياسة منح الفرص لجميع اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين.

ويستعد سموحة لمواجهة فيوتشر غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 41 نقطة.

وفشل سموحة في تحقيق الانتصار في آخر ست مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وخماسي في دفاع فاركو مباشر الدوري المصري – الزمالك أمام مصر للمقاصة إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وإسلام وجابر وروقا يقودان الوسط ضد المقاصة تشكيل مصر للمقاصة - حلاوة وفهمي في الهجوم أمام الزمالك بعد اجتماع مع حازم ودياب.. تحديد موعد بداية كلاتنبرج رسميا في لجنة الحكام لاعبو غزل المحلة يدعمون الطفلة زينب
أخر الأخبار
التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وخماسي في دفاع فاركو 2 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مودريتش: لا أريد أن أختبر مجددا ما شعرت به أمام أتليتكو مدريد 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – الزمالك أمام مصر للمقاصة 4 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بنزيمة: أعشق وجه قدم مودريتش الخارجي.. ولا أعرف إن كنت الأفضل في العالم 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية 26 دقيقة | الكرة المصرية
بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري 41 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: بيلرين يرغب في العودة إلى ريال بيتس 42 دقيقة | ميركاتو
سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول 49 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف