كما انفرد في الجول – الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم منتخب الجابون

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

أرون لاعب الشباب

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

وأعلن الشباب تعاقده مع أرون بوبيندزا بشكل رسمي قادما من صفوف العربي القطري عقب اجتيازه الفحوصات الطبية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الشباب لاتفاق مع العربي للتعاقد مع أرون بوبيندزا.

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وسيدفع الشباب 4 ملايين و200 ألف دولار وسيوقع اللاعب عقد مدته 3 مواسم مع إمكانية إضافة موسم رابع.

أرون بوبيندزا انتقل إلى العربي القطري الصيف الماضي قادما من هاتاي سبور التركي.

وشارك ابن الـ26 عاما في 20 مباراة مع الفريق القطري الموسم الماضي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

واختتم نادي الشباب مناسفات الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

ويستعد الشباب لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا، إذ يواجه ناساف الأوزبكي ضمن ثمن نهائي البطولة.

الشباب السعودي العربي القطري
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