انتهت - سيراميكا (0) - (0) إنبي.. الجيش (1) - (1) إيسترن

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي انطلاق الجولة 30 من عمر الدوري المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد إنبي.

فيما يلعب طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني.

------

سيراميكا كليوباترا (0) - (0) إنبي

ق 92 كرة خطيرة لسيراميكا في العارضة!

ق 77 كرة عرضية من مصطفى سعد لاعب فريق سيراميكا من جهة اليمين قابلها حمزة مجدي براسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أمسك بها الحارس عبد العزيز البلعوطي على مرتين من منتصف مرماه.

ق 28 تسديدة من مصطفى سعد لاعب فريق سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 25 انفراد تام بالمرمى من شريف دابو لاعب فريق سيراميكا يمين منطقة الجزاء ولكن تداخل معه الحارس عبد العزيز البلعوطي بشكل رائع وأبعد الكرة.

ق 17 بطاقة صفراء من نصيب محمد حسن لاعب فريق سيراميكا بعد تدخل عنيف على أقدام مصطفى شلبي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

انطلاق المباراة

-------

طلائع الجيش (1) - (1) إيسترن كومباني

ق 85 تسديدة مباغتة عن طريق أحمد حمزاوي لاعب إيسترن كومباني من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد بسام.

ق 83 تسديدة بعيدة المدى عن طريق مهند لاشين لاعب طلائع الجيش من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس عمرو حسام.

ق 73 صابر الشيمي بدلا من محمد الطرابلسي في صفوف إيسترن

ق 70 جووول التعادل.. أحمد سمير يمرر إلى فارس حاتم الذي يسجل التعادل

ق 64 خروج خالد سطوحي ومحمد ناصف ونزول محمد شحاتة ومحمد الصباحي

ق 63 أحمد سمير يسدد ركلة حرة تمر فوق العارضة

ق 62 عبد العزيز موسى بدلا من أحمد تمساح

ق 56 جوووووووول رائع مقصية من محمد صالح بعد متابعة لتسديدة فراس عيفية التي ارتدت من العارضة

ق 46 محمد سمير بدلا من كريم الطيب في صفوف الجيش

ق 25 ركلة ركنية لايسترن كومباني على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد بسام بشكل رائع وأنقذ مرماه.

ق 20 تسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا إنبي الدوري المصري إيسترن كومباني طلائع الجيش طارق العشري علاء عبد العال
نرشح لكم
هزيمة وحيدة في آخر 21 مباراة.. طلائع الجيش يرفض الخسارة أمام إيسترن انتهت كما بدأت.. سيراميكا يتعادل سلبيا مع إنبي ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: محمد عمر يشرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد قائمة الزمالك - غياب إمام وعبد المجيد أمام المقاصة.. وتواجد شاب جديد لأول مرة في الدوري ميكالي يطلب تقريرا عن منتخب الشباب.. وقائمة باللاعبين المتاحين للأولمبي التشكيل - تمساح يقود هجوم إيسترن.. وطلائع الجيش يتسلح بـ سمير والطيب التشكيل - باسم مرسي ومحمد إبراهيم أساسيان مع سيراميكا.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي
أخر الأخبار
هزيمة وحيدة في آخر 21 مباراة.. طلائع الجيش يرفض الخسارة أمام إيسترن 14 دقيقة | الكرة المصرية
NBA - دورانت يطلب الرحيل من بروكلين أو إقالة المدرب 23 دقيقة | NBA
انتهت كما بدأت.. سيراميكا يتعادل سلبيا مع إنبي 26 دقيقة | الكرة المصرية
ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة 55 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: محمد عمر يشرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد 59 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب إمام وعبد المجيد أمام المقاصة.. وتواجد شاب جديد لأول مرة في الدوري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مهاجم منتخب الجابون إلى الشباب السعودي ساعة | ميركاتو
إنتر يعلن فسخ تعاقده مع سانشيز بالتراضي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف