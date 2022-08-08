التشكيل - تمساح يقود هجوم إيسترن.. وطلائع الجيش يتسلح بـ سمير والطيب

أعلن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - خالد سطوحي - مصطفى الزناري - محمد ناصف

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن شيكا - عمرو السيسي

خط الهجوم: أحمد سمير - علي الزاهدي - كريم الطيب

فيما دفع علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني بكل من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد حمزاوي - محمد صالح - محمد جودة - كمال أبو الفتوح

خط الوسط: محمد الطرابلسي - مودي ناصر - أحمد متعب - عماد ميهوب

خط الهجوم: فراس عيفية - أحمد تمساح

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس بـ 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فيوتشر الرابع.

فيما يصارع إيسترن كومباني الهبوط في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن الجونة آخر الناجين.