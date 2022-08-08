التشكيل - تمساح يقود هجوم إيسترن.. وطلائع الجيش يتسلح بـ سمير والطيب
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 17:50
كتب : FilGoal
أعلن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.
وجاء تشكيل الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - خالد سطوحي - مصطفى الزناري - محمد ناصف
خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن شيكا - عمرو السيسي
خط الهجوم: أحمد سمير - علي الزاهدي - كريم الطيب
فيما دفع علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني بكل من:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: أحمد حمزاوي - محمد صالح - محمد جودة - كمال أبو الفتوح
خط الوسط: محمد الطرابلسي - مودي ناصر - أحمد متعب - عماد ميهوب
خط الهجوم: فراس عيفية - أحمد تمساح
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس بـ 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فيوتشر الرابع.
فيما يصارع إيسترن كومباني الهبوط في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن الجونة آخر الناجين.