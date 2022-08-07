انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (3) الأهلي
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري المصري الممتاز.
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ق 83 محمد هاني بدلا من محمد فخري
ق 81 أحمد نبيل مانجا وكريم الديب بدلا من مروان عطية وأحمد عادل ميسي
ق 80 إبراهيم حسن يسدد وعلي لطفي يتصدى
ق 76 ميدو نبيل بدلا من أليو ديانج
ق 69 بطاقة حمراء.. مورو ساليفو يغادر الملعب بالإنذار الثاني بعد تدخل عنيف من الخلف على محمد حمدي ميسي
ق 65 الأهلي يجري 3 تبديلات بخروج محمد محمود وزياد طارق وأحمد سيد غريب ونزول بيرسي تاو ومحمد حمدي "ميسي" وصلاح محسن
ق 62 خروج بنيامين بواتينج ومحمود شبانة ونزول السيد سالم وفوزي الحناوي
ق 47 جووول سريعا الثالث.. أحمد سيد غريب يسجل هدفه الثاني وثالث أهداف الأحمر.. محمد أشرف يرسل كرة عالية رائعة وغريب يسجل بالرأس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44 جووول مراوغة وتسديدة رائعة من زياد طارق على يمين عبد المنصف.. ثاني الأهداف
ق 35 جووول أحمد سيد غريب يسجل الهدف الأول.. ديانج يرسل بينية وكريم فؤاد يحركها بلمسة فوق عبد المنصف ليتابعها غريب في الشباك
ق 30 أحمد سيد غريب يسدد مرة أخرى بعد تمريرة من محمد محمود ولكن بجوار القائم
ق 20 أحمد سيد غريب يسدد أخطر فرص الأهلي ومحمد عبد المنصف يتصدى
ق 13 محمد فخري يسدد من خارج المنطقة ولكن بين يدي الحارس
ق 11 محمد محمود يسدد من بعيد ولكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى
بداية المباراة