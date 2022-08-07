كأس العرب للشباب - صلاح باشا يسجل للمرة الثالثة على التوالي مع مصر

سجل صلاح مصطفى "باشا" هدف التعادل لمصر في مرمى السعودية في المباراة الجارية بين الفريقين.

ويلعب منتخب مصر مع السعودية في نهائي كأس العرب للشباب المقام في أرض الأخير.

وسجل صلاح باشا هدف التعادل لمصر في الشوط الثاني بعد نهاية الشوط الأول بتقدم السعودية.

الهدف كان هو الثالث لصلاح باشا على التوالي لمصر في البطولة بعد تسجيله في مرمى كل من الجزائر والمغرب.