كأس العرب للشباب - صلاح باشا يسجل للمرة الثالثة على التوالي مع مصر
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:10
كتب : FilGoal
سجل صلاح مصطفى "باشا" هدف التعادل لمصر في مرمى السعودية في المباراة الجارية بين الفريقين.
ويلعب منتخب مصر مع السعودية في نهائي كأس العرب للشباب المقام في أرض الأخير.
وسجل صلاح باشا هدف التعادل لمصر في الشوط الثاني بعد نهاية الشوط الأول بتقدم السعودية.
الهدف كان هو الثالث لصلاح باشا على التوالي لمصر في البطولة بعد تسجيله في مرمى كل من الجزائر والمغرب.
⚽️ المنتخب المصري ينجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صلاح الدين باشا. #السعودية_مصر
نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب 2022 pic.twitter.com/oFFL7vchp2— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 7, 2022
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