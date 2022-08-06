حمزة الجمل: من الصعب تغيير شكل الإسماعيلي بالكامل.. ليس لدينا مهاجما أو بديل لـ باهر المحمدي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

حمزة الجمل

أوضح حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي الصعوبات التي يمر بها الفريق في الدوري بعد التعادل مع فاركو.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال حمزة الجمل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "واجهنا فريقا مميزا وقويا وحرصنا على دراسة المنافس بشكل جيد ونجحنا في الضغط على فريق فاركو وأغلقنا أهم مميزات الفريق وهي الأطراف وكذلك استحوذنا على منتصف الملعب".

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وأضاف "راض جدا عن أداء اللاعبين اليوم خصوصا في ظل ضغط المباريات ولدينا القدرة على التعامل مع هذا الأمر".

وأوضح "نجحنا في الوصول لمرمي فاركو أكثر من مرة وكان ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف، من الصعب تغيير شكل الفريق بشكل كامل، لا نملك مهاجما وليس لدينا بديلا لباهر المحمدي ووجدنا نسبة فوز الإسماعيلي في المباريات لا تتخطي 70%".

وأشار "اللاعبون يقدمون مستوى قوي ومميز على الرغم من النقص العددي في أكثر من مركز والفريق يحتاج لدعم مادي ومعنوي وصفقات".

واختتم: "الإسماعيلي يخوض المباريات بدون لاعب محترف قوي قادر على صناعة الفارق، وعملنا على تطوير الهجوم والدفاع بشكل جيد".

وتعد تلك المباراة الثانية التي يتابعها روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب لفاركو في الدوري من أرضية الملعب بعد مباراة الأهلي السابقة، وكلاهما انتهيا بالتعادل السلبي.

وتكرر التعادل السلبي للمرة الـ 35 في الدوري، منها 8 لفاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا.

نتيجة ارتفع بها رصيد فاركو إلى 37 نقطة ظل بها في المركز الثامن.

بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 33 نقطة إلى المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

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