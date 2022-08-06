تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

فاركو - الإسماعيلي

فرض التعادل السلبي نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي لحساب الجولة 29 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

وتعد تلك المباراة الثانية التي يتابعها روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب لفاركو في الدوري من أرضية الملعب بعد مباراة الأهلي السابقة، وكلاهما انتهيا بالتعادل السلبي.

وتكرر التعادل السلبي للمرة الـ 35 في الدوري، منها 8 لفاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا.

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نتيجة ارتفع بها رصيد فاركو إلى 37 نقطة ظل بها في المركز الثامن.

بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 33 نقطة إلى المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

التشكيل

بدأ محمد سعيد "شيكا" في حراسة مرمى فاركو بدلا من محمد صبحي أمام الإسماعيلي الغائب لإيقاف.

وقاد عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي هجوم الإسماعيلي.

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وصف المباراة

انتظر كلا الفريقين حتى الدقيقة 18 من أجل أول تهديد لمرمى المنافس.

تسديدة من علي بهيج لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد فوزي.

وفي الدقيقة 31 نفذ الإسماعيلي ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء فاركو جهة اليسار نفذها أحمد مدبولي عن طريق تسديدة في اتجاه المرمى ولكن أبعدها الحارس شيكا إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 39 تسلم محمد الشامي الكرة من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخارجية لمرمى فاركو.

في الشوط الثاني سدد محمد مخلوف كرة أمسكها شيكا بثبات في الدقيقة 51.

ثم مرت تسديدة أحمد مدبولي من خارج منطقة الجزاء أعلى العارضة في الدقيقة 62

لم ترتق فرص الفريقين للخطورة المطلوبة من أجل تسجيل التقدم لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

فاركو الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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