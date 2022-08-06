انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء

نهاية المباراة

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ق55. أحمد الشناوي يتألق في التصدي لكرة جاءت بالخطأ من محمود دونجا.

ق48. جووول أول لبيراميدز عن طريق أحمد سامي بعد متابعته لكرة تصدى لها الحارس محمود أبو السعود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. تهيئة من محمد حمدي لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير يسدد الكرة فوق المرمى.

ق22. تبديل اضطراري للمقاولون العرب بخروج محمد سالم للإصابة ودخول أحمد علي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
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