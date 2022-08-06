التشكيل - إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز.. وخماسي دفاعي ضمن اختيارات شوقي غريب الأولى

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المقاولون العرب - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يقود إبراهيم عادل هجوم بيراميدز أمام المقاولون العرب في الجولة 29 من الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

ويغيب إبراهيم بلاتي توريه وعمر جابر بسبب الإصابة، فيما يجلس فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس على مقاعد البدلاء.

فيما دفع شوقي غريب المدير الفني الجديد لـ المقاولون العرب، في أول مباراة له بخماسي في الدفاع معتمدا على خطة 5-3-2.

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ويبدأ محمد سالم والموريتاني مامادو نياس في هجوم ذئاب الجبل.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي - علي جبر – أحمد توفيق

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد الكرتي

أمامهما: إسلام عيسى – عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: إبراهيم عادل

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – محمود عزت – فاروقا نور الدين – حسن الشامي

الوسط: محمود عبد العزيز – أحمد كابوريا – محمد مجلي

الهجوم: محمد سالم – مامادو نياس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق 10 نقاط عن الزمالك.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

التشكيل المقاولون العرب بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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