التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر وغزل المحلة
السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:15
كتب : FilGoal
يقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر أمام غزل المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام، ويجاوره محمد فاروق وأحمد رفعت.
ويقود الثلاثي إبراهيم كونيه وماليك توريه وعبده يحيى هجوم غزل المحلة ضد فيوتشر.
تشكيل فيوتشر:
حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال
الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد
الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – محمد فاروق
تشكيل المحلة:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
الدفاع: هاني عادل – معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش
الوسط: محمد بازوكا – حميد ماو – أحمد النادري
الهجوم: إبراهيم كونيه – عبده يحيى – ماليك توريه
ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 28 مباراة.
بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.