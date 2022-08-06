التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر وغزل المحلة

مدير استاد الإسكندرية لـ في الجول: فيتوريا طلب تغيير قياسات الملعب قبل تصفيات أمم إفريقيا

فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي

بيان محمد أبو جبل: شكوى النصر السعودي لـ فيفا والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج قادم لتولي كل شيء في التحكيم.. وموقف عبد الفتاح

قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري

مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي وفيوتشر (1) (1) الغزل.. بداية الشوط الثاني

كلاتنبرج يصل في موعده ويجتمع مع عصام عبد الفتاح يوم الأحد

التشكيل - شيكا يعوض غياب صبحي في مرمى فاركو.. وثنائي هجومي لـ الإسماعيلي